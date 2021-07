Zoom fait l’acquisition de Five9

juillet 2021 par Marc Jacob

L’acquisition devrait contribuer à renforcer la présence de Zoom auprès des entreprises clientes et lui permettre d’accélérer sa croissance à long terme en intégrant le marché des centres de contact clients, qui représente 24 milliards de dollars. Five9 est un pionnier des logiciels de centre de contact dans le cloud. Sa solution de centre de contact dans le cloud hautement évolutif et sécurisé offre une suite complète d’applications faciles à utiliser qui permettent de gérer et d’optimiser les interactions avec les clients sur de nombreux canaux différents.