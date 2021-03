Zoom devient partenaire officiel de la Formule 1

mars 2021 par Marc Jacob

Un partenariat pluriannuel majeur permet de poursuivre le succès du Virtual Paddock Club mis en place l’an dernier sur le circuit et confirme Zoom comme la plateforme officielle de communications unifiées de la Formule 1. ENGLEWOOD, Colorado et SAN JOSE, Californie, 26 mars 2021 — La Formule 1 et Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) ont annoncé la conclusion d’un nouvel accord de partenariat étendu et pluriannuel consistant en de multiples points de contact au cours de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

Zoom est la plateforme officielle de communications unifiées de la F1 et aidera l’organisation à atteindre ses objectifs de durabilité, en contribuant notamment aux opérations à distance de la F1, qui réduira ses émissions de carbone en utilisant des réunions virtuelles dès que possible.

Dans le cadre de ce partenariat, Zoom fournira des services de communication complets et va travailler avec l’organisation de la Formule 1 pour offrir de nouvelles opportunités commerciales et d’hospitalité grâce à des expériences sportives uniques en direct pendant et au-delà de la pandémie en cours. Les deux marques ont déjà collaboré en 2020 sur l’expérience réussie du Virtual Paddock Club, qui se poursuivra cette saison dans le cadre du nouvel accord de partenariat élargi qui débute avec le Grand Prix Gulf Air Bahrain 2021 de Formule 1, du 26 au 28 mars 2021.

Sur les 21 courses de la saison, les invités pourront rejoindre le Virtual Paddock Club via Zoom et profiter d’une gamme d’offres d’hospitalité virtuelle sur mesure, notamment des mises à jour en direct et des commentaires des légendes du sport. En outre, et conformément aux réglementations locales en matière de pandémie, les invités peuvent également rejoindre le Virtual Paddock Club sur place lors de certaines courses individuelles ou utiliser les Zoom Rooms installées dans les salons d’affaires du Paddock Club pour mener d’autres activités. Les invités de la F1, les partenaires mondiaux et les équipes de la F1 peuvent profiter d’une expérience transparente et exclusive, que ce soit sur place ou virtuellement.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Zoom après notre collaboration sur le succès du Virtual Paddock Club l’année dernière », a déclaré Ben Pincus, directeur des partenariats commerciaux, Formule 1. « Zoom devient la plateforme officielle de communications unifiées de la Formule 1, et ses services seront étendus à l’ensemble de l’entreprise. Nous sommes ravis de poursuivre notre travail avec Zoom et de continuer à innover ensemble. » « Nous sommes ravis de poursuivre et d’étendre notre collaboration avec la Formule 1 avec ce partenariat pluriannuel majeur qui s’étend au-delà des activités passées », a déclaré Janine Pelosi, CMO de Zoom. « Alors que la saison 2020 a montré que le Virtual Paddock Club offrait une expérience sportive VIP engageante malgré les limites fixées par la pandémie mondiale, cette nouvelle saison offre l’opportunité d’un modèle hybride transparent apportant le meilleur des deux mondes pour les entreprises et leurs VIP. Cela facilitera l’engagement virtuel et sur site lorsque la situation le permet. Nous sommes fiers de nous associer à la F1 et d’utiliser notre marque et notre technologie pour façonner l’avenir des événements sportifs tout en soutenant les organisations dans leur mission de devenir plus durables. »

À propos de la Formule 1

Les courses de Formule 1® ont débuté en 1950 et constituent la compétition automobile la plus prestigieuse au monde, ainsi que la série sportive annuelle la plus populaire au monde. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1® et détient les droits commerciaux exclusifs du Formula One World Championship™ de la FIA. Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) attribuée au tracking stock de Formula One Group. Le logo F1, le logo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques associées sont des marques commerciales de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1. Tous droits réservés.