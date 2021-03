Red Bull Racing Honda et Oracle font équipe pour repousser les limites de l’analyse des données dans la Formule 1

mars 2021 par Marc Jacob

La Formule 1 est souvent décrite comme un sport focalisé sur les données et régi par elles. Les écuries sont obsédées par l’analyse des moindres détails qui pourraient leur apporter un avantage concurrentiel sur la piste. Ce rapprochement entre deux entreprises à la pointe de la technologie va leur permettre de travailler ensemble pour optimiser et pousser encore plus loin l’analyse des données afin d’améliorer les performances de sa voiture par Red Bull. Un programme pluriannuel a ainsi été défini, couvrant les opérations d’ingénierie aussi bien sur la piste qu’en usine et s’appuyant massivement sur les capacités d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique d’Oracle Cloud Infrastructure.

Saluant ce nouveau partenariat, Christian Horner, directeur de Red Bull Racing déclare : « Ce partenariat est extrêmement important pour Red Bull Racing Honda. Oracle est une organisation géante à la pointe de l’innovation technologique depuis plus de quarante ans, qui représente aujourd’hui l’un des noms les plus reconnus et les plus fiables en matière de gestion de bases de données et de cloud, avec d’énormes capacités d’innovation et une expertise extraordinaire mises au service des entreprises les plus grandes et les plus brillantes de la planète. Pouvoir mobiliser cette puissance et ces connaissances exceptionnelles va permettre à notre équipe de faire un bond en avant. L’expertise d’Oracle impactera de nombreux aspects de notre activité, du développement de l’implication de nos fans et de la notoriété de notre marque, jusqu’à la mise à disposition de nouvelles ressources extrêmement riches pour toutes nos équipes, y compris dans l’ingénierie et le design. »

Red Bull Racing Honda a besoin d’une plateforme d’infrastructure cloud offrant les plus hauts niveaux de performance, d’évolutivité et de sécurité. Oracle Cloud Infrastructure offre des fonctionnalités uniques qui permettront à Red Bull d’étendre son utilisation de la science des données et de l’analyse, afin d’accompagner le travail d’ingénierie toujours plus approfondi et diversifié que mène l’écurie sur le Campus Technologique Red Bull.

« C’est l’alliance idéale entre deux organisations partageant la même passion pour l’invention, la performance et la victoire », déclare Ariel Kelman, Chief Marketing Officer, Oracle. « Red Bull Racing Honda n’a pas gagné plusieurs fois les titres de meilleur constructeur et de pilote au cours de son existence encore relativement jeune sans avoir su repousser toujours plus loin les limites. Oracle s’engage à travailler avec Red Bull Racing Honda pour imaginer et créer les technologies et les solutions qui lui permettront d’aller toujours plus loin et de définir les nouveaux standards de la Formule 1. »

Red Bull est aussi réputé dans le milieu de la Formule 1 pour son engagement auprès de la communauté mondiale de ses fans, à laquelle elle offre des contenus et des opportunités d’interactions exceptionnels. Le partenariat s’appuiera sur le portefeuille complet des solutions Oracle d’expérience client (CX, incluant Oracle Unity Customer Data Platform, Oracle CloudTwist Loyalty and Engagement et Oracle Responsys Campaign Management) pour offrir facilement aux fans accès aux statistiques et aux paramètres de course, afin qu’ils puissent se sentir au cœur de l’action, au plus près de la piste. Ensemble, les deux entreprises espèrent proposer aux fans la meilleure expérience possible, avec des analyses poussées et des possibilités d’interaction tout au long des week-ends de course afin d’ouvrir le monde de la F1 à de nouveaux fans du monde entier.

Oliver Hughes, directeur marketing de Red Bull Racing, ajoute : « Nous sommes enthousiasmés par l’implication d’un partenaire aussi prestigieux qu’Oracle dans le monde de la Formule 1. Comme nous avons la volonté de repousser les limites dans tout ce que nous faisons, il était absolument crucial de trouver le bon partenaire pour nous accompagner vers le cloud. En couplant l’expertise d’Oracle CX Marketing Cloud avec la créativité et la communauté des fans de Red Bull Racing Honda, nous allons ouvrir un nouveau chapitre de notre appropriation progressive des martechs, ces technologies du marketing, pour, nous l’espérons, proposer à nos fans quelque chose de vraiment unique et spécial. Pour ce qui est des technologies, notre équipe d’ingénierie est quant à elle dans les starting-blocks pour s’approprier toute la gamme d’outils qu’Oracle pourra lui offrir afin d’apporter la meilleure expertise du monde à nos équipes de science des données (data science) et d’intelligence artificielle (IA). »