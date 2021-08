Zero trust et protection des charges applicatives avec Juniper Cloud Workload Protection

août 2021 par Juniper Networks

La protection des flux applicatifs contre les exploits avancés et de type " zero-day " dans les environnements cloud est un véritable défi pour les entreprises. Le réseau peut occuper une place privilégiée dans cette protection pourvu qu’il soit en mesure d’identifier les menaces et d’y remédier automatiquement.

C’est précisément en réponse à cette problématique que Juniper dévoile son agent logiciel Juniper Cloud Workload Protection visant à protéger ces charges applicatives de manière optimale et automatisée. En contrôlant l’exécution de l’application et le contexte, celui-ci est capable d’identifier les sources de vulnérabilités et de les neutraliser sans intervention de l’administrateur. L’entreprise dispose alors d’une sécurité continue permettant aux services critiques de rester connectés et protégés. Parmi les fonctionnalités essentielles de la solution figurent :

• Une procédure RASP (Run-Time Application Self-Protection) sans signature pour une protection en temps réel sans aucune intervention humaine.

• La prévention des attaques basées sur la mémoire.

• La détection des vulnérabilités en continu pour les applications et conteneurs fournissant des détails précis et exploitables aux équipes DevSecOps.

• Une télémétrie complète pour générer des évènements de sécurité et des rapports sur la connectivité ou la topologie de l’attaque.

• La technologie OCFO (Optimized Control Flow Integrity) capable de minimiser les fausses alertes en validant l’exécution des applications et en détectant les véritables attaques.

• La microsegmentation Zero Trust pour protéger les ressources applicatives de la propagation latérale des attaques, tout cela intégré aux pare-feu virtualisés Juniper vSRX.

Juniper Cloud Workload Protection s’intègre à l’architecture de centre de données Zero Trust et plus largement à l’offre Connected Security de Juniper pour connecter, orchestrer et sécurisés les applications dans n’importe quel environnement.