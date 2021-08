Netflix, une des cibles préférées des cybercriminels : 6 conseils pour ne pas se faire pirater son compte

août 2021 par Alexander Vukcevic, Directeur des laboratoires de protection d’Avira

Pour quiconque souhaite regarder des séries télévisées et films sans être dérangé par des dizaines de publicités, et sans risquer d’infecter son PC avec un virus, Netflix est la solution idéale. C’est en tout cas ce que pensent les plus de 203 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Et c’est précisément parce qu’un si grand nombre de personnes ont commencé à utiliser ce service que le géant du streaming est devenu l’une des cibles préférées des cybercriminels. À première vue, les vols de comptes Netflix peuvent sembler insignifiants. Cependant, si vous pensez que les pirates informatiques tentent de les voler uniquement parce qu’ils veulent regarder des films gratuitement, vous vous trompez lourdement. Car, outre les données de la carte de crédit, le profil contient diverses informations à caractère personnel. De plus, si le mot de passe du compte est le même que celui utilisé pour d’autres comptes comme celui de sa banque en ligne, il est évident que c’est encore plus dangereux.

Voici quelques conseils pour protéger son compte Netflix.

1. Stop au partage du mot de passe

Si l’on vous demandait de partager le mot de passe de votre profil Facebook, vous refuseriez d’accéder à une telle demande. Or, lorsqu’il s’agit de services tels que Netflix, il faut admettre que le partage du mot de passe est aujourd’hui une pratique très répandue.

En effet, lorsque l’on donne le mot de passe de son compte Netflix à quelqu’un, on ne l’autorise pas seulement à regarder des contenus à nos frais, mais on lui donne également accès à l’ensemble de notre compte. Grâce au mot de passe actuel, on peut accéder aux paramètres et les modifier. En outre, il suffit de cocher une case pour déconnecter tous les appareils connectés. Pour se connecter, il faudra entrer un nouveau mot de passe. Tout individu qui suit ces étapes peut vous bloquer l’accès à votre propre compte. Le mot de passe peut encore être modifié à l’aide du lien qui est envoyé à votre adresse électronique. À condition évidemment que le mot de passe de votre boîte mail ne soit pas le même que celui déjà compromis de votre compte Netflix.

2. Stop à la réutilisation d’un même mot de passe

Cela peut paraître insignifiant, mais lorsque vous utilisez le même mot de passe pour des services de streaming que pour d’autres comptes, la situation devient inquiétante et le risque de compromission du compte augmente également. Même s’il s’agit de l’une des pires erreurs en matière de sécurité des données, de nombreuses personnes continuent à utiliser le même mot de passe pour différents sites internet. Ainsi, le partage de votre mot de passe Netflix lorsque celui-ci est le même que celui que vous utilisez pour votre compte bancaire ou pour d’autres comptes est une très mauvaise idée. Il est vrai que le fait de devoir définir différents mots de passe pour chaque service que nous utilisons et surtout de devoir les mémoriser peut s’avérer fastidieux. Mais, il existe pour cela des programmes spécifiques appelés des « gestionnaires de mots de passe ». Ces programmes permettent de générer et de mémoriser les mots de passe à notre place.

3. Déconnecter ses comptes des appareils

La plupart des télévisions connectées proposent déjà dans leur menu les principaux services de vidéo à la demande. Une erreur courante est d’oublier de déconnecter son compte d’un appareil qui n’est pas à nous. Souvent, sur les télévisions connectées dans les chambres d’hôtel, il est possible de trouver un compte Netflix encore connecté, ce qui permet à toute personne malveillante d’accéder à l’e-mail et au numéro de téléphone de l’utilisateur. Par conséquent, il est fondamental de déconnecter votre compte des appareils qui ne vous appartiennent pas. Pour vous assurer que vous êtes bien déconnecté des appareils appartenant à d’autres utilisateurs, accédez à l’onglet « Compte » en haut à droite de votre page Netflix et recherchez l’option « Se déconnecter de tous les appareils ». Une fois l’option sélectionnée, tous les appareils connectés seront déconnectés. Pour terminer l’opération, pensez également à modifier votre mot de passe.

4. Se méfier des prétendus e-mails de Netflix

Outre les e-mails légitimes, notamment ceux vous informant lorsque votre compte a été associé à un nouvel appareil, de nombreux utilisateurs ont signalé la réception d’e-mails d’hameçonnage qui exploitent la célèbre marque. Netflix est effectivement l’une des marques les plus utilisées au monde pour les attaques d’hameçonnage. Ces faux e-mails sont conçus pour inviter les destinataires à cliquer sur un lien qui lance un logiciel malveillant ou à payer une facture en ligne et donc à saisir leurs identifiants de compte ainsi que leurs coordonnées bancaires sur un site frauduleux. Avant toute action, vérifiez le lien dans la barre d’adresses, la présence du cadenas qui indique que la connexion est protégée et d’éventuelles fautes d’orthographe qui sont souvent un signe évident de hameçonnage. Enfin, si vous avez le moindre doute concernant l’authenticité de l’e-mail que vous recevez, accédez directement à votre compte Netflix via le navigateur et non via d’éventuels liens contenus dans le texte de l’e-mail. Vous pouvez signaler tout e-mail d’hameçonnage directement à Netflix en écrivant à cette adresse : phishing@netflix.com.

5. Rester très vigilant

L’une des fonctionnalités les plus utilisées de Netflix est sa mémoire, qui conserve une trace de tout ce que nous regardons afin de proposer des recommandations en fonction de nos goûts. L’option peut également être utilisée pour vérifier si quelqu’un d’autre a utilisé notre compte à notre insu. En passant par l’option « Revoir », vous pouvez vérifier si la liste comprend des contenus que vous n’avez pas regardés vous-même. En général, la présence de programmes que nous ne reconnaissons pas signifie que le compte a été piraté.

6. Utiliser un VPN

Pour les pirates chevronnés, accéder à un appareil connecté à un réseau Wi-Fi public et s’approprier des données personnelles ou un compte est un vrai jeu d’enfants. L’utilisation d’un VPN pour regarder Netflix permettra de chiffrer le trafic des données et empêchera les personnes malintentionnées d’accéder aux appareils. Le VPN garantit une connexion sécurisée de l’appareil à Internet. Une fois connecté, le trafic du réseau est acheminé vers un tunnel virtuel qui le chiffre. De plus, le chiffrement masquera également l’adresse IP de l’utilisateur pendant sa navigation, ce qui rendra presque impossible aux criminels de retracer la vraie adresse IP ou la position réelle de l’utilisateur.

Lorsqu’un compte est piraté, il est nécessaire de contacter au plus vite l’assistance de Netflix. Si vous pouvez toujours accéder à votre compte, vous pouvez résoudre le problème depuis les paramètres à l’aide de l’option « Se déconnecter de tous les appareils » qui permet de déconnecter le compte de tous les appareils sur lesquels il est connecté. L’étape suivante impérative est la modification du mot de passe. Vérifiez également vos relevés bancaires pour vous assurer qu’aucun prélèvement inhabituel n’a été effectué. Enfin, vous pouvez également consulter ici les conseils de protection de votre compte fournis par Netflix.