Xactly migre vers Oracle Cloud pour soutenir sa croissance dans la zone EMEA

mars 2021 par Emmanuelle Lamandé

Cette transition intervient juste après la récente acquisition par Xactly de TopOPPS, plateforme s’appuyant sur l’IA pour la prévision commerciale. Avec l’intégration des technologies de TopOPPS, Xactly propose une plateforme unique dédiée aux opérations de revenus (RevOps).

Avec Oracle, désormais le principal fournisseur de cloud pour sa solution Xactly se renforce dans de multiples volets :

Des performances accrues : la plateforme montre une amélioration significative des performances par rapport aux systèmes sur site grâce au cloud nouvelle génération d’Oracle.

Une sécurité améliorée : la surveillance, l’audit et les contrôles d’accès simplifiés maximisent l’efficacité opérationnelle et la gestion de la plateforme.

Des intégrations rationalisées : l’intégration des autres applications d’entreprise (ERP, HCM, CRM, etc.) hébergées sur Oracle Cloud sont facilitées et leur maintenance est simplifiée.