Airbus sécurise la première course de la saison de F1 à Bahreïn

mars 2021 par Emmanuelle Lamandé

L’Organisation Internationale du circuit de Bahreïn a utilisé l’infrastructure étendue du réseau Tetra du Royaume de Bahreïn, fournie par Airbus, pour sécuriser le circuit international de 5 412 mètres, et assurer une organisation et une coordination harmonieuses entre les équipes.

Les employés de l’organisateur ainsi que les équipes de sécurité ont donc bénéficié de la technologie Tetra fiable d’Airbus et les radios Tetra comme le THR880i et TMR880i, ainsi que d’une capacité réseau supplémentaire pour le site de course. Ces solutions sont utilisées dans les zones où le niveau de sécurité est critique, par exemple pour la sécurité globale de l’événement, et la surveillance de la course elle-même pour assurer la sécurité des pilotes, le personnel de l’écurie, et de toutes les personnes sur place.

Airbus assure la Formule 1 à Bahreïn depuis 2005. Cette année, la course a été fermée au public en raison de la réglementation Covid-19.