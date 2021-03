World Backup Day : commentaires de Tanium

mars 2021 par Tanium

A l’occasion de la Journée mondiale pour la sauvegarde des données informatiques (World Backup Day) ce mercredi 31 mars, Jérôme Warot, Vice-président Technical Account Management, South EMEA chez Tanium, rappelle l’importance de bâtir et de mettre en œuvre une stratégie de sauvegarde des données efficace et optimale, notamment à la lumière du récent incendie des datacenters d’OVH à Strasbourg qui a entraîné une perte de données irréversible pour bon nombre de leurs clients.

“Le malheureux incident qui a frappé nos confrères d’OVH est un rappel à l’ordre pour tous, non seulement de l’importance de faire des backups - c’est une évidence - mais aussi de la nécessité de vérifier et tester ces stratégies de sauvegarde. Avant toute chose, il faut garder en tête que la mauvaise fortune d’OVH et de ses clients est une tragédie qui touche des emplois, des entreprises et des personnes.”

“Au même titre que des entreprises s’entraînent et travaillent sur des plans de reprise d’activité (PRA), des exercices de simulation de cyberattaque, ou encore d’autres qui testent leurs capacités de réponse en cas de crise type pandémie, il est essentiel de s’entraîner, vérifier et tester ses sauvegardes à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un véritable plan de gestion et de vérification de la sauvegarde des données.”

“A travers ces pratiques, il n’est pas question de remettre en cause la confiance portée à ses fournisseurs, prestataires ou partenaires : il s’agit plutôt de travailler avec eux pour comprendre et maîtriser l’utilisation de ces sauvegardes, être en mesure de déterminer quelles sont les sauvegardes - complètes ou incrémentales - adaptées à son entreprise ou si celles-ci sont accessibles et utilisables facilement. Pour résumer, il faut accorder sa confiance à ses partenaires, cependant la confiance n’exclut pas le contrôle.”