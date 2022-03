World Backup Day : La sauvegarde concerne aussi les mobiles

mars 2022 par Bastien Bobe Security Sales Engineer Europe du Sud chez Lookout

Le 31 mars prochain, aura lieu de la journée du World Backup Day ou Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Nous pensons souvent à protéger les données sur nos ordinateurs mais trop rarement la data de nos appareils mobiles. Or ces appareils comportent aujourd’hui tout autant de données sensibles, si ce n’est plus et nos smartphones sont régulièrement cassés, volés ou perdus. Outre les menaces physiques, aujourd’hui, les terminaux mobiles sont aussi la cible de nombreuses cyberattaques qui mettent en péril vos données les plus précieuses.

A l’occasion du World Backup Day, prenons les temps de sauvegarder nos données sur smartphones et tablettes.

Dans ces moments, chacun regrette de ne pas avoir fait de sauvegarde de ses documents sensibles, de son carnet d’adresse, de ses photos, de ses messages professionnels ou encore de tous ses mots de passe… Pour ne plus procrastiner et remettre au lendemain la sauvegarde de ses données, profitons de cette journée pour prendre de bonnes résolutions et ainsi éviter les regrets qui pourraient en découler. Il est parfois compliqué de savoir par où commencer pour entreprendre une sauvegarde.

Quelles données sauvegarder ?

Une règle est simple : sauvegardez tout ce que vous seriez embêté de perdre du jour au lendemain. Cette règle s’applique aussi bien dans un cadre personnel que professionnel. Commencez par les fichiers dont vous avez besoin au quotidien et que vous ne souhaiteriez pas voir tomber dans les mains de n’importe qui : administratif, données professionnelles, contacts, conversations importantes… Ensuite, vous pouvez sauvegarder les données moins sensibles mais avec une grande valeur sentimentale : photos, vidéos, SMS…

Comment les sauvegarder ?

Classiquement, vous pouvez choisir une sauvegarde locale. Transférez vos données sur votre ordinateur puis sur une clé USB, un disque dur ou encore un NAS. La sauvegarde locale permet un contrôle total de vos données et personne ne peut y accéder à moins d’être en présence de ces supports. Cependant, ces mêmes supports peuvent se casser ou être perdus ou volés. Pour accéder à vos données d’où vous le souhaitez, vous pouvez aussi opter pour une sauvegarde en ligne. Ces sauvegardes sont moins risquées d’un point de vue physique mais il vous faudra toujours une connexion internet pour y accéder. Vous pouvez aussi opter pour une solution de cybersécurité qui sauvegardera automatiquement toutes vos données, en toute sécurité, tout en vous offrant la possibilité de restaurer votre téléphone à tout moment.

Quelles données conserver sur son mobile ?

Sauvegarder vos données est donc essentiel mais en garder l’intégralité sur votre téléphone par la suite est-il nécessaire ? En cas de piratage, vous ne perdriez pas seulement vos données, quelqu’un d’autre, peu bienveillant, y aurait lui accès. Il est donc préférable de prendre ce risque avec le moins de données sensibles possibles. A la suite de votre sauvegarde, ne gardez sur votre téléphone que les documents strictement nécessaires. Évitez de garder les copies de vos papiers d’identités sur votre smartphone, privilégiez les sauvegardes cloud, par exemple. Ou bien encore, ne conservez pas le code d’accès à votre logement dans les notes de votre téléphone, si vous le connaissez par cœur.

Le World Backup Day est une bonne occasion de faire le point sur le stockage de vos données. Mais faire cette sauvegarde une fois par an est loin d’être suffisant et d’autant plus laborieux que des sauvegardes régulières.