William Méauzoone et Arnaud Méauzoone, Leviia : Notre offre de stockage est une alternative souveraine aux géants américains

septembre 2023 par Marc Jacob

Créée en 2019, Leviia a été par deux frères, William Méauzoone, son Directeur Général et Arnaud Méauzoone, son CTO. Cette startup propose des services de stockage, de sauvegarde et de partage de fichiers en ligne. L’entreprise se veut une alternative souveraine aux géants américains en proposant un stockage des données en France, sur des serveurs français. William Méauzoone et Arnaud Méauzoone nous présente leur solution.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

William Méauzoone, et Arnaud Méauzoone ; Leviia est une start-up française qui propose des services de stockage, de sauvegarde et de partage de fichiers en ligne. L’entreprise se veut une alternative souveraine aux géants américains en proposant un stockage des données en France, sur des serveurs français, à des prix très compétitifs. Nous sommes aujourd’hui une équipe de 15 personnes avec une majorité de développeurs et d’administrateurs système.

Leviia a été créée en 2019. Constatant, pour un projet personnel, l’absence de services de stockage en ligne français abordables, mon frère Arnaud et moi-même avons décidé de créer cette solution nous-mêmes pour concurrencer les GAFAM.

Après plus d’un an et demi de R&D, Leviia Drive voit le jour en octobre 2020 avec une offre pour les particuliers. Rapidement, nos services sont mis à la disposition des entreprises et des administrations qui trouvent en Leviia une solution de stockage française idéale : souveraine, sécurisée, collaborative et abordable. Nous créons alors un deuxième produit : Leviia Drive Pro.

En 2022, Leviia Drive et Leviia Drive Pro compte déjà plus 250 000 utilisateurs uniques. Cette première étape nous permet, en juillet de la même année, d’opérer une levée de fonds auprès de la holding personnelle de Xavier Niel, qui prend une participation minoritaire.

Fin février 2023, nous lançons sur le marché Leviia Stockage Objet, une solution de stockage objet à destination des entreprises françaises, mais aussi des revendeurs et des distributeurs informatiques. Leviia a pour ambition de disrupter ce marché en proposant une solution souveraine, jusqu’à 80% moins chère que celles proposées par les GAFAM.

Juin 2023 : Leviia est certifié ISO 27001 & HDS (hébergeur de données de santé) après deux ans d’existence, un temps remarquablement court pour une si jeune entreprise.

GSM : quelle est votre produit ou service phare pour 2023 ?

William Méauzoone, et Arnaud Méauzoone ; Notre produit phare en 2023 est Leviia Stockage Objet compatible S3 lancé au printemps de cette année. Nous proposons une solution à 5,99€/To/mois sans autres frais cachés (egress, API ...) – soit 80% moins chère que le S3 d’Amazon - hébergée et répliquée dans 3 datacenters en France.

Avec ce tarif, nous sommes non seulement une alternative à Amazon S3 et aux mastodontes du marché, mais nous sommes aussi moins chers que Wasabi (6,99€/To/mois) et offrons une solution 100% française, de la localisation de nos serveurs aux technollogies utilisées.. Contrairement aux entreprises américaines, nous pouvons garantir la confidentialité des données de nos clients.

Nous en avons plus de 200 actuellement qui utilisent ce produit en majorité pour externaliser leurs sauvegardes de parc informatique. Notre produit est compatible avec tous les logiciels et solutions du marché offrant la compatibilité S3.

GSM : A quels segments de clientèle vous adressez-vous ?

William Méauzoone, et Arnaud Méauzoone ; Leviia Stockage Objet est administrable par les entreprises clientes, les distributeurs et les revendeurs via une console d’administration extrêmement simple, co-conçue avec nos utilisateurs. Notre priorité est aujourd’hui de nous appuyer au maximum sur nos partenaires distributeurs et revendeurs.

GSM : Quels sont les points forts de votre offre ?

William Méauzoone, et Arnaud Méauzoone ; Le prix : nous sommes moins chers que tous nos concurrents. Pas de frais de sortie, pas de frais cachés. 5,99 euros HT/mois/To, et c’est tout.

La souveraineté : nous sommes une entreprise française, nos serveurs sont en France. Nous sommes donc entièrement régis par la législation française. Ceci garantit à nos clients une protection des données conformément aux normes et régulations locales. De plus, cela évite les problèmes potentiels de transfert de données à l’étranger et les préoccupations liées à la surveillance par des entités étrangères.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

William Méauzoone, et Arnaud Méauzoone ; Ce pourrait être un troisième point fort de notre offre : la proximité. Nous sommes très proches de nos clients. Être accompagné par une entreprise française à taille humaine change tout pour eux car contrairement aux entreprises américaines nous prenons le temps de les connaître, de comprendre leurs besoins et d’apporter des solutions personnalisées.

GSM : Comment est organisé votre support technique en France et en Europe ?

William Méauzoone, et Arnaud Méauzoone ; Il est composé plusieurs équipes, en fonction du niveau de criticité, capables d’accompagner nos clients en français et en anglais.

Nous avons une approche totalement différente des géants américains. Renseignez-vous sur les clauses des SLA de Microsoft par exemple, c’est écrit noir sur blanc : « Microsoft n’est pas responsable de toute interruption ou perte que vous pourriez subir".

En d’autres termes, vous pouvez ne plus avoir accès à vos données sans que cela ne soit leur problème…

Chez Leviia,, nous nous engageons totalement aux côtés de nos clients quand ils en ont besoin. Nous mettons un point d’honneur à offrir un support de qualité et à résoudre leurs problématiques le plus rapidement possible.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

William Méauzoone, et Arnaud Méauzoone ; CrLorsque nous discutons avec des DSI, des RSSI et des dirigeants d’entreprise, nous constatons que bon nombre de sociétés françaises sont prêtes à délaisser les solutions des GAFAM dont elles sont conscientes d’être très dépendantes. Le message que nous adressons à toutes ces entreprises est simple : vous avez en France des solutions souveraines qui sont capables de prendre soin de vos données, de votre budget et de répondre parfaitement à vos besoins.