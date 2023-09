Serge Carpentier, SysDream : Hack In Paris apporte un regard neuf et avisé pour anticiper à se préparer aux attaques de demain

septembre 2023 par Marc Jacob

Hack In Paris qui se déroulera les 28 et 29 septembre à Chateauform 28 Georges V – Paris devrait attirer entre 200 et 300 experts. Cette année plusieurs Workshop ainsi qu’un CTF seront proposés au programme. Pour Serge Carpentier, Directeur BL Audits, Conseils et Réponse aux incidents CSIRT/CERT SysDream et organisateur d’Hack In Paris, Hack In Paris apporte un regard neuf et avisé pour anticiper à se préparer aux attaques de demain.

Global Security Mag : Vous préparez la 11ème édition d’Hack In Paris pouvez-vous nous présenter les nouveautés de cette édition ?

Serge Carpentier : L’ensemble des thématique des conférences a été repensé. Les éditions précédentes abordaient des sujets très techniques, nous avons souhaité, cette année, revenir à l’essentiel pour adresser les enjeux des professionnels de la cybersécurité dans leur globalité.

Notre ADN est de mettre en avant des sujets pionniers, et ce, dans une perspective qui va au-delà de nos frontières. Nous apportons un contenu pédagogique un peu plus réaliste et concret. Bien que cette année le thème principal de Hack In Paris soit orienté sur « Les menaces de demain dans les organisations d’aujourd’hui », nous parlons bien des menaces déjà existantes ou sur le point d’arriver dans nos entreprises mais qui sont, soit mal ou non encore identifiées, par les professionnels de la cybersécurité.

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2023 ?

Serge Carpentier : En dehors des formations et des conférences qui sont à elles seules des moments forts, les participants de Hack In Paris pourront assister à plusieurs workshops animés par nos partenaires, mais également, participer à notre CTF accessible pendant deux jours ou encore participer aux défis d’OSINT co-organisés avec Julien Metayer, un des fondateurs de la plateforme française dédiée à la pratique de l’OSINT (OZINT).

GS Mag : Combien de personnes attendez-vous cette année ?

Serge Carpentier : Nous attendons entre 200 et 300 personnes, aussi bien des Français que des visiteurs des 4 coins du monde. Hack In Paris bénéficie d’une renommée qui dépasse nos frontières et nous en sommes très fiers.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Serge Carpentier : Les niveaux de maturité en termes de SSI (Sécurité des Systèmes d’Information) des entreprises étant hétérogènes, leurs besoins le sont aussi. Les stratégies cyber des RSSI reposent sur une analyse de risques, prenant notamment en compte les paramètres de contexte endémiques et les enjeux spécifiques internationaux, mais pas seulement… la sensibilisation des utilisateurs est une condition sine qua non à la limitation de ces risques. Hack In Paris apporte un regard neuf et avisé pour anticiper à se préparer aux attaques de demain.