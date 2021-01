WhatsApp : le gratuit sur internet a un prix

janvier 2021 par Frans Imbert-Vier, PDG d’UBCOM

« C’est le moment de prendre conscience une bonne fois pour toutes que le gratuit sur internet a un prix. Celui de notre vie privée et in fine de notre libre arbitre de consommateur.

À usage professionnel, il n’y a pas plus irresponsable et peu professionnel de proposer une conversation WhatsApp avec un client ou un partenaire, et à deux titres. D’une part vous ne pouvez pas garantir la confidentialité de l’échange et ce dernier est dénué de toute souveraineté. Constat fait que les applications du GAFAM et les autres, quand elles sont gratuites, ont un prix : vous ou celui de votre activité professionnelle.

Alors que reste-t-il pour échanger en toute confiance, de façon professionnelle et sans jamais avoir la surprise de retrouver son propos là où on ne voudrait pas le voir ?

Dans le monde numérique et particulièrement dans tout ce qui relève de l’usage d’internet, la gratuité n’existe pas. Et si votre porte-monnaie restait intègre avec WhatsApp et autres consœurs, c’est votre étique et votre devoir de réserve qui en payaient le prix. La mauvaise nouvelle, c’est que désormais, téléphoner gratuitement et en confidentialité ce n’est plus possible et cela n’a jamais été possible d’ailleurs ! La bonne nouvelle est qu’il existe désormais quelques solutions, comme Olvid, Tixeo, ou encore Seald, payantes certes, mais financièrement accessibles, conviviales et françaises !

Dès lors, s’équiper en cyber sécurité devient enfin supportable financièrement avec un niveau d’efficacité très nettement améliorée. »