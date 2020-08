WatchGuard étend son portefeuille de solutions Wi‑Fi sécurisées

août 2020 par Marc Jacob

WatchGuard Technologies continue d’étoffer sa gamme de solutions Wi-Fi sécurisées avec le récent lancement de deux nouveaux points d’accès : l’AP225W et l’AP327X. Dotés de performances et d’une évolutivité Wi‑Fi inégalées, ces modèles permettent de créer un environnement sans-fil de confiance dans des structures d’habitat collectif ou des environnements extérieurs difficiles.

Selon un nouveau rapport publié par Miercom, organisme indépendant de tests de produits, aucune autre marque de points d’accès sans-fil n’offre un environnement sans-fil de confiance capable de détecter et de prévenir automatiquement les six catégories de menaces Wi‑Fi connues. Le rapport souligne également que les points d’accès WatchGuard peuvent être utilisés afin d’ajouter une couche de prévention des intrusions sans-fil (WIPS) au sein d’infrastructures sans-fil équipées de solutions concurrentes, pour les protéger contre les attaques Wi-Fi susceptibles de les prendre pour cible.

Le nouveau point d’accès AP225W de WatchGuard : flexibilité et sécurité

Le nouveau point d’accès mural AP225W de WatchGuard offre une connectivité Wi‑Fi rapide et sécurisée aux organisations qui hébergent de nombreux utilisateurs sur un seul site. C’est la solution idéale pour les structures d’habitat collectif tels que les dortoirs, les espaces de bureau partagés, les copropriétés et les appartements dits intelligents, les établissements de vie assistée, les résidences militaires et les hôtels. Équipé de radios avec double bande simultanée de 5 GHz et 2,4 GHz, ce point d’accès prend en charge des débits de données pouvant respectivement atteindre 867 GHz et 400 Mbit/s, ce qui garantit une couverture Wi‑Fi large, rapide et fiable. Que ce soit pendant ou après la pandémie de COVID‑19, ce type d’accès Wi‑Fi rapide et sécurisé est indispensable pour soutenir l’enseignement et les opérations à distance dans les établissements scolaires et les entreprises, et pour respecter les règles de distanciation sociale. Les administrateurs peuvent par ailleurs réduire considérablement les coûts de câblage et de commutation en connectant jusqu’à trois périphériques réseau au point d’accès via un port de sortie PoE 802.3af (tout en utilisant simultanément les trois ports Ethernet).

Outre ses performances, l’AP225W comprend des fonctions simples de gestion dans le Cloud, auxquelles s’ajoute le système WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) de WatchGuard, une technologie brevetée proposée par l’éditeur et conçue pour bloquer les attaques Wi‑Fi. La flexibilité et les fonctions de sécurité de ce point d’accès constituent un excellent moyen pour les fournisseurs de services managés (MSPs) de se démarquer de la concurrence, d’attirer de nouveaux clients sur le marché des habitats collectifs et de dégager de nouvelles sources de revenus.

Le nouveau point d’accès AP327X de WatchGuard : une réponse à la demande de connectivité en extérieur

Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons tous accéder au Wi‑Fi partout où nous allons. Le marché mondial du Wi‑Fi en extérieur devrait atteindre 63,25 milliards de dollars d’ici fin 2023 (contre 28,51 milliards en 2017). Le nouveau point d’accès AP327X de WatchGuard fournit une connectivité Wi‑Fi rapide et sécurisée dans des environnements extérieurs complexes tels que des entrepôts, des sites de production, des centres commerciaux, des zones Wi‑Fi publiques et municipales, des campings, etc. Ce nouveau modèle est doté d’un boîtier conforme à la norme IP67 et de quatre connecteurs de type N qui prennent en charge un large éventail d’antennes externes pour une couverture flexible des diagrammes d’antenne omnidirectionnels, une condition souvent requise dans les environnements extérieurs les plus difficiles.

Grâce à des fonctions de gestion dans le Cloud et à la technologie WIPS hors pair de WatchGuard, les fournisseurs de services managés peuvent exploiter les capacités du nouveau point d’accès AP327X pour proposer de nouveaux services récurrents à leurs clients existants, tout en attirant une nouvelle clientèle à la recherche d’une connectivité Wi‑Fi sécurisée et hautes performances en environnement extérieur.

Les perspectives qui s’ouvrent aux fournisseurs de services managés dans ce secteur ne cessent de croître. Selon certaines études, le marché mondial des solutions Wi‑Fi gérées devrait doubler pour atteindre 6,11 milliards de dollars d’ici 2022, contre 3,07 milliards en 2017. La gestion des points d’accès WatchGuard au travers de WatchGuard Wi‑Fi Cloud aide les entreprises de taille intermédiaire et leurs fournisseurs de services managés à étendre la création d’environnements sans-fil de confiance aux structures d’habitat collectif et aux environnements extérieurs difficiles. De plus, cette interface de gestion Wi‑Fi centralisée intègre des fonctions intelligentes de surveillance de l’état du réseau, de visibilité et de dépannage, assorties de puissantes capacités à générer des analyses basées sur la géolocalisation, des outils d’engagement des invités et bien plus encore.

Une nouvelle étude Miercom analyse les principaux points d’accès proposés par les fournisseurs de Wi‑Fi leaders sur le marché. Il en ressort que la solution WatchGuard est la seule capable de détecter et de prévenir automatiquement les six catégories de menaces de sécurité sans-fil connues. Autre enseignement de l’étude : le déploiement d’un point d’accès WatchGuard en tant que capteur de sécurité WIPS dédié au sein de réseaux Wi‑Fi composés de points d’accès concurrents est en mesure de déjouer automatiquement toutes les menaces liées au sans‑fil que le système existant serait autrement incapable de stopper. Cela signifie que les entreprises peuvent créer des environnements sans-fil de confiance à l’aide d’un seul point d’accès WatchGuard, sans avoir à se lancer dans un remplacement long et coûteux de leur infrastructure existante.

Les modèles AP225W et AP327X de WatchGuard sont d’ores et déjà disponibles à l’achat.