Le nouveau SSD portable X6 de Micron est disponible

août 2020 par Marc Jacob

Crucial, la marque grand public de Micron spécialisée dans la mémoire et le stockage, dévoile aujourd’hui le nouveau disque dur portable (SSD) Crucial® X6. Ce nouveau disque transportable, ultra fin, élargit le portefeuille SSD de la société et offre plus de valeur, de capacité et d’options de performance, ce qui le rend parfait pour les clients qui ont besoin d’un accès instantané à tous leurs contenus numériques.

Le Crucial X6 offre des performances impressionnantes dans une taille et un poids comparables à la plupart des boîtiers d’écouteurs sans fil. Il est disponible dans des capacités allant jusqu’à 2 To afin de fournir des solutions de stockage flexibles selon les besoins des utilisateurs, sans les risques de sécurité qui accompagnent le stockage sur le cloud. Avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 540 Mo/s, ce minuscule disque est 3,8 fois plus performant que la plupart des disques durs portables. Le Crucial X6 est également durable, il est à l’épreuve des chutes jusqu’à 1,80 m et résiste aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes.

Le X6 est compatible avec les derniers appareils USB-C : PC, Mac, iPad Pro, Android et plus encore. Lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur USB-C vers USB-A, le X6 fonctionne également avec la PS4, la Xbox One et d’autres appareils USB-A. Ce disque léger est une solution idéale pour stocker d’énormes photothèques, fichiers, jeux et collections de films dans un appareil compact et portable.

Tous les SSD Crucial sont conçus et fabriqués avec le même niveau de qualité et la même innovation technique de Micron, ayant permis de produire certaines des technologies de mémoire et de stockage les plus avancées au monde depuis plus de 40 ans. En outre, les SSD Crucial primés passent par des milliers d’heures de validation avant la sortie de la version Micron et des tests de qualification approfondis avant leur mise sur le marché. Pour plus d’informations, visitez le site crucial.com/X6.