WatchGuard améliore WatchGuard Cloud

février 2021 par Marc Jacob

WatchGuard® Technologies dote WatchGuard Cloud d’une série de nouvelles fonctionnalités qui en font la plateforme de sécurité idéale pour les fournisseurs de services managés (MSPs). Grâce à ces améliorations, parmi lesquelles une nouvelle interface centralisée pour gérer la sécurité du réseau, la détection avancée des menaces et l’authentification multifacteur, les MSPs sont désormais en mesure de gérer leurs clients de manière plus simple, leur permettant également de développer leur activité de façon rapide, efficace et rentable.

La nouvelle version de WatchGuard Cloud embarque le service WatchGuard ThreatSync, des fonctionnalités avancées de gestion des politiques Firebox ainsi que des politiques d’authentification facilitant l’application des principes Zero Trust. Ces fonctionnalités viennent compléter les autres avantages offerts par la plateforme comme la visibilité centralisée sur la sécurité, une interface de gestion pensée pour les besoins spécifiques des MSPs et la possibilité de générer des rapports évolués. Avec WatchGuard Cloud, les MSPs peuvent créer des modèles de stratégie en vue d’un déploiement simplifié et répétable pour de nombreux comptes clients. La solution réunit, au sein d’une même plateforme, des fonctions simplifiées de gestion et de reporting pour les environnements de sécurité Firebox et les déploiements de l’authentification multifacteur proposée par AuthPoint. Son interface intuitive et unique aide par ailleurs les MSP à réduire les tâches administratives complexes, à accroître leur productivité et à optimiser leur rentabilité.

Principales améliorations apportées à la plateforme WatchGuard Cloud :

§ Gestion avancée des politiques de sécurité réseau. WatchGuard Cloud simplifie considérablement la création et la gestion des politiques grâce à la mise en œuvre de services de sécurité en un clic et à des politiques préconfigurées qui facilitent le déploiement de services à grande échelle tels que l’analyse du contenu, l’inspection du réseau et le filtrage du contenu. Les modèles de stratégie proposés par WatchGuard Cloud permettent d’appliquer des configurations à plusieurs appliances multi-tiers et multi-tenants. De cette manière, les MSPs peuvent rapidement intégrer de nouveaux clients et étendre les déploiements sur la base de politiques de groupe et d’entreprise. La nouvelle approche innovante de WatchGuard en matière de création de politiques réduit en outre le nombre de règles que les MSPs doivent gérer. Cela accélère et facilite la modification des politiques et l’audit des configurations, tout en réduisant les risques d’erreurs.

Authentification multifacteur « risk-based » pour simplifier l’adoption du modèle Zero Trust. La mise en place d’une authentification « risk-based » est une étape essentielle pour les entreprises qui souhaitent adopter une approche Zero Trust. Les nouvelles politiques du framework de gestion des risques AuthPoint intégrées à WatchGuard Cloud améliorent la gestion des identités grâce à des règles personnalisables et flexibles permettant de configurer les utilisateurs et les appareils en fonction du niveau de risque. Avec la gestion centralisée et la mise en œuvre de politiques reproductibles et évolutives via WatchGuard Cloud, les MSPs peuvent aisément gérer des politiques d’authentification Zero Trust sur plusieurs déploiements clients pour prévenir les menaces externes, éviter les fuites de données potentielles de l’intérieur, et bien plus encore. Le framework de gestion des risques inclut actuellement des politiques d’emplacement réseau. À compter de 2021 et par la suite, WatchGuard ajoutera d’autres politiques de risque, telles que des politiques de clôture virtuelle et des stratégies corrélées, axées sur les horaires.

Analyse intégrée et de bout en bout des menaces. La plateforme WatchGuard Cloud embarque le service ThreatSync pour unifier les renseignements sur les menaces, la corrélation et l’attribution de scores à travers le stack de sécurité de WatchGuard, depuis le réseau jusqu’à l’utilisateur. La télémétrie WatchGuard basée dans le Cloud alerte les postes de travail en cas d’attaques contre le réseau et avertit les appliances WatchGuard Firebox des attaques à l’encontre des postes de travail et d’utilisateurs spécifiques en vue d’actions de remédiation automatisées.

WatchGuard Cloud offre des fonctions de sécurité réseau, d’authentification multifacteur et de renseignements sur les menaces entièrement intégrées, au sein d’une plateforme unifiée unique. Contrairement à de nombreuses autres solutions, la plateforme a été pensée et conçue avec la simplicité et la facilité d’utilisation en ligne de mire. WatchGuard RapidDeploy, outil de configuration dans le Cloud, fournit aux utilisateurs un moyen de déployer de nouveaux environnements de sécurité de manière simple et rationalisée, sans intervention humaine. WatchGuard Cloud dispose également de véritables fonctions de gestion multi-tiers et multi-tenants qui permettent aux MSPs de créer et gérer un nombre illimité de comptes clients en toute simplicité. Les MSPs apportent ainsi une plus-value à leurs clients avec plus de 100 tableaux de bord et autres rapports personnalisables, auxquels s’ajoutent des options de personnalisation de la marque, utilisables pour proposer des services WatchGuard en marque blanche.

WatchGuard Cloud est d’ores et déjà disponible avec les modèles Firebox.