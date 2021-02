OVHcloud lance Managed Bare Metal

février 2021 par Marc Jacob

Avec la généralisation du travail à distance et l’explosion des services en ligne, les entreprises ont définitivement pris conscience de la nécessité d’accélérer leur transition vers le cloud. Si les avantages d’une telle stratégie (gain de temps, productivité, réduction des coûts d’exploitation, …) sont désormais bien identifiés, le déploiement de telles solutions restent un enjeu majeur pour l’entreprise à court, moyen et long terme. Il doit être opéré sur une infrastructure flexible et facile à prendre en main, pour permettre aux compétences techniques de rester concentrées sur la valeur ajoutée de l’entreprise.