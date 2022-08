Vertiv publie des recommandations pour les data centers afin de résister aux vagues de chaleur mondiales

août 2022 par Vertiv

Les vagues de chaleur record font la une des journaux et mettent à rude épreuve les économies du monde entier, et aucun signe d’apaisement n’est prévu dans un avenir proche. Au-delà de l’impact sur les vies humaines, les chaleurs extrêmes font payer un lourd tribut aux infrastructures des centres de données, avec notamment des réductions de production dans les centrales électriques en France, sans oublier les préoccupations concernant la consommation d’eau dans les zones touchées par la sécheresse dans le monde entier. Vertiv (NYSE : VRT), fournisseur mondial d’infrastructures numériques critiques et de solutions de continuité, publie des recommandations à l’intention des opérateurs de data centers et des entreprises associées pour les aider à relever ces défis.

« S’il y a une chose qui est claire, c’est que nous devons nous préparer à ce que ces conditions météorologiques extrêmes deviennent plus courantes. Il est donc crucial de s’adapter à ce caractère inévitable », a déclaré Karsten Winther, président de Vertiv en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). « Les clients sont de plus en plus conscients des défis que provoque la chaleur extrême, par exemple, et cherchent à juste titre à atténuer les risques qui en résultent pour les activités de leurs data centers. Nos équipes de service se sont révélées inestimables en fournissant les conseils et le soutien nécessaires non seulement pour gérer l’impact immédiat, mais aussi pour discuter avec les clients de la manière dont ils peuvent planifier l’avenir pour renforcer la résilience. » Pour maintenir les systèmes au frais et garantir la disponibilité des data centers, les experts de Vertiv recommandent les actions suivantes :

En fonction de la charge du data center, faire fonctionner autant d’unités que possible pour réduire la charge sur chaque unité de refroidissement. En général, une entreprise fait fonctionner toutes les unités redondantes, mais si la charge informatique n’est pas de 100 %, il convient d’utiliser suffisamment d’unités pour que la charge par unité de refroidissement soit aussi proche que possible. Cela permet de maintenir les pressions de réfrigérant à un niveau plus bas afin d’éviter tout risque de surchauffe en raison de la température ambiante élevée. Cela permet également d’obtenir un point de fonctionnement plus efficace.

Prévoir un plan d’entretien régulier. Vertiv recommande à ses clients de programmer une maintenance préventive trimestrielle. Pour les unités à compresseur (DX), Vertiv recommande un nettoyage trimestriel ou plus fréquent des batteries du condenseur. L’absence de nettoyage régulier de la batterie du condenseur peut entraîner une réduction plus importante de la capacité globale de l’unité de refroidissement que la température ambiante elle-même. En outre, le maintien du niveau de charge du réfrigérant contribue au bon fonctionnement de la capacité nominale et de l’efficacité opérationnelle. Une charge de réfrigérant trop faible ou trop élevée peut entraîner des inefficacités opérationnelles.

« Les températures sans précédent que nous observons à travers le monde exercent une pression accrue sur les opérateurs de centres de données et les fournisseurs d’infrastructures, les mettant au défi de préserver la fiabilité et la connectivité a déclaré Steve Madara, vice-président Thermal sales chez Vertiv. Les événements météorologiques extrêmes soulignent l’importance d’un plan de maintenance préventive et de nettoyage adapté aux conditions spécifiques de la région. Les opérateurs de centres de données devront peut-être se préparer à des compromis sur les frais d’exploitation pour compenser le surdimensionnement des capacités. Il est important de s’associer à un fournisseur de services qualifié afin de créer un plan de maintenance et de services qui répondra aux besoins entrainés par les vagues de chaleur d’aujourd’hui et du climat incertain de demain. »

Alors que la crise climatique s’intensifie, les épisodes de chaleur extrême vont se multiplier. L’industrie va devoir mener des actions à court terme accompagnées de changements systémiques à plus long terme.

Steve Madara poursuit : « En tant qu’industrie, nous devrions nous tourner vers des régions comme le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Australie, qui se sont déjà adaptées à des températures élevées sur une grande partie de l’année, et en tirer des enseignements. C’est une première étape. "Lorsque nous le ferons, il est clair que le maintien du statu quo ne nous servira pas à l’avenir. Nous devons également réévaluer la planification de l’espace sur les toits et concevoir les infrastructures de nos data centers pour qu’elles résistent à des charges thermiques plus élevées, en repensant l’emplacement des systèmes d’infrastructure en plus de leur capacité. »

Parmi les conseils des experts de Vertiv en matière d’action à long terme, citons :

Envisager différents types de systèmes de refroidissement, notamment le refroidissement par immersion, le refroidissement sans eau et les systèmes de freecooling par évaporation, conçus pour offrir fiabilité et efficacité dans les environnements à haute température.

Pour les utilisateurs de photovoltaïque, prendre en compte la réduction de l’efficacité des panneaux solaires lorsque les températures ambiantes augmentent.

Utiliser la modélisation prédictive plutôt que les données historiques - données qui ne tiennent pas compte des températures extrêmes d’aujourd’hui, pour déterminer la capacité du data center.