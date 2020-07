Vertiv annonce une nouvelle gamme de produits d’infrastructure Edge et renforce son programme partenaire primé en EMEA

juillet 2020 par Marc Jacob

Après la réussite du lancement du VPP l’année dernière, Vertiv a vu sa base de revendeurs décupler dans la région EMEA de même qu’elle continue à offrir des avantages aux partenaires nouveaux et existants. Le tout nouveau système de gestion des relations avec les partenaires (PRM) et le portail des partenaires enrichi permettront aux partenaires de Vertiv de bénéficier immédiatement de formations sur mesure correspondant à leurs besoins, de nouveaux outils de vente et de marketing, de formations et de certifications en ligne, ainsi que de configurateurs et de sélecteurs de produits. La nouvelle suite d’outils a été conçue pour aider les partenaires à développer des compétences et des connaissances clés et à atteindre une plus grande rentabilité, tout en augmentant les opportunités business.

La nouvelle suite de produits vient enrichir le portefeuille exhaustif de technologies et de services informatiques de Vertiv, en les associant à une solution unique complète et flexible en rack :

Le nouveau Vertiv™ VRC unité de refroidissement IT en rack avec une version autonome et une version séparée et Vertiv™ Liebert® CRV unité de refroidissement en rangée, conçu spécifiquement pour les équipements critiques dans les petites salles serveurs, les armoires réseau et les sites d’Edge computing. Ces systèmes utilisent des compresseurs et des ventilateurs à capacité variable et à répartition de charge, ce qui en fait l’une des unités de refroidissement les plus efficaces et les plus puissantes du secteur pour les baies informatiques. Le Vertiv VRC est complété par un ensemble exhaustif de services comprenant l’installation, le temps de réponse au démarrage et la maintenance préventive.

La gamme Vertiv™ Geist™ Rack rPDU avec une nouvelle prise 2-en-1 combinée pour une connectivité flexible et une gestion facile des câbles. Le Geist™ UPDU est le dernier né de la famille rPDU de Geist, qui dispose d’une prise d’entrée universelle innovante permettant diverses configurations pour les clients dans le monde entier ayant de multiples déploiements. Le rPDU Geist™ peut accéder à tous les appareils du rack pour les surveiller et les contrôler à distance via un point unique, une surveillance qui peut être mise à niveau au fur et à mesure des progrès technologiques et de l’évolution des besoins des entreprises. Les modèles Geist UPDU permettent d’améliorer les performances et la gestion des espaces informatiques dynamiques, tout en simplifiant le processus d’achat et en accélérant les déploiements rapides dans le monde entier. De plus, la série rPDU de Vertiv Geist bénéficie de l’ensemble de l’offre de service Vertiv™ Distribution Assurance.

Des onduleurs monophasés à haut rendement, comme le Vertiv™ Liebert® GXT5 et l’onduleur line-interactive innovant Vertiv™ EDGE , qui devrait être disponible pour le marché de la distribution EMEA d’ici la fin août. En outre, Power Assurance Package, les services tout au long du cycle de vie de Vertiv offrent un accompagnement pratique et rentable pour fournir l’alimentation électrique aux petits sites informatiques. Alors que les déploiements edge continuent de croître en utilisation et en importance pour les entreprises, le plan de protection sur cinq ans de Vertiv protège les petits sites informatiques, en fournissant une visibilité en temps réel sur les systèmes critiques, ce qui permet de détecter rapidement toute anomalie.

Le serveur de port console avancé Vertiv™ Avocent® ACS 8000, dont le lancement est prévu en octobre, dispose de capacités cellulaires, ce qui permet une gestion à distance intégrée et transparente des équipements Vertiv et tiers, pour des opérations réseau plus efficaces et sécurisées, même pour les sites distants ou lorsqu’il n’y a pas de connexion Internet filaire. L’année dernière, Vertiv a été classé par IHS Markit comme le premier fournisseur mondial de solutions de gestion informatique à distance, un marché d’une valeur de 720 millions de dollars qui continue de croître fortement avec l’Edge computing et les services informatiques à distance.

Toutes ces offres permettent aux revendeurs de la région EMEA de gagner plus de points grâce au programme d’incentive Vertiv™ (VIP), qui permet aux partenaires de monétiser rapidement les récompenses. À partir de juillet 2020, un programme amélioré appelé VIP+ apportera encore plus d’avantages aux revendeurs grâce aux niveaux d’adhésion silver, gold et platinum, notamment des prérequis plus souples, des incentives supplémentaires à l’inscription et des rendements plus élevés selon certains niveaux. Les ajouts au programme permettront à un nombre encore plus important de partenaires de profiter du programme tout en développant des compétences et des connaissances clés à leur propre rythme.