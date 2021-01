Versa Secure SD-WAN s’intègre à AWS Transit Gateway Connect

janvier 2021 par Marc Jacob

Versa Networks et Secure SD-WAN annonce une nouvelle intégration reliant Versa Secure SD-WAN à la passerelle de transit Amazon Web Services (AWS Transit Gateway). Cette nouvelle fonctionnalité permet aux entreprises d’avoir une connexion sécurisée, et une bande passante plus élevée, aux applications hébergées dans AWS tout en fournissant des analyses approfondies pour surveiller le trafic des utilisateurs.

Résultat : les entreprises peuvent à présent bénéficier des relations d’appairage AWS Transit Gateway jusqu’à 5 Gbit/s de bande passante par tunnel GRE, tout en continuant à tirer parti d’un réseau hautes performances qui s’adapte aux applications et aux SLA via le protocole Versa Traffic Engineered Protocol.

AWS Transit Gateway connecte les instances Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPC) et les réseaux sur site via un hub centralisé. Versa Director s’intègre avec les API AWS Transit Gateway Connect afin de donner naissance à une solution automatisée en un clic pour connecter les dispositifs Versa Secure SD-WAN, les instances sur site et dans le Cloud, que ce soit entre eux ou avec des instances Amazon VPC. Les clients Versa sont à présent en mesure de connecter facilement leurs dispositifs Versa Secure SD-WAN à AWS Transit Gateway pour une connexion hautes performances simplifiée entre leurs succursales, leurs applications et leurs ressources présentes dans leurs instances Amazon VPC.

L’intégration native avec AWS Transit Gateway Connect permet aux clients de déployer dans AWS des Versa Cloud Gateways qui offrent une large bande passante, en tirant parti de la gestion et de l’orchestration centralisée de Versa. Ils sont également à même de bénéficier de la puissance de Versa Analytics et de fonctionnalités de surveillance pour une visibilité de bout en bout et un suivi des performances de leurs applications le tout au sein d’un seul et unique tableau de bord.

En intégrant AWS Transit Gateway Connect, Versa donne les moyens à ses clients de surveiller le trafic des utilisateurs lorsqu’ils accèdent à des applications AWS hébergées dans le Cloud via leur dispositif Versa Secure SD-WAN ou lorsqu’ils utilisent AWS comme réseau de transit pour se connecter à des instances sur site. Les clients bénéficient en outre de fonctionnalités de mise en réseau qui s’adaptent aux SLA et de fonctions applicatives en couche 7, auxquelles s’ajoutent des fonctionnalités qui améliorent les performances telles que l’accélération applicative rendue possible grâce aux dispositifs Versa Secure SD-WAN.

La solution Versa Secure SD-WAN est la seule à tirer parti d’AWS Transit Gateway grâce à son architecture différenciée, au protocole Versa Traffic Engineered Protocol et à un ensemble de fonctionnalités robustes.

Les nouvelles fonctions Versa Director s’intègrent aux API AWS Transit Gateway Connect à l’aide de workflows et de fonctions d’automatisation pour extraire la configuration demandée par AWS et offrir une expérience simplifiée et guidée en termes de configuration. AWS Transit Gateway Connect s’intègre de manière fluide à l’architecture réseau des entreprises clientes et joue le rôle de hub de transit faisant le lien entre leurs succursales, que ce soit entre elles ou avec les instances Amazon VPC.

Pionnier en matière de solutions SASE et Secure SD-WAN, Versa est le seul acteur du marché à proposer des SD-WAN complets, des fonctions de sécurité exhaustives et intégrées, un routage évolutif avancé, un véritable modèle multi-tenant et des outils d’analyse sophistiqués sur site et dans le Cloud pour répondre aux impératifs WAN Edge des entreprises de toute taille et des prestataires de services. Versa permet une mise en réseau sécurisée, évolutive et fiable dans l’ensemble de l’entreprise, pour un accroissement des performances applicatives multi-Cloud et une réduction significative des coûts (CapEx et OpEx). Versa Secure SD-WAN et SASE sont disponibles sur site, en hébergement via des prestataires de services, dans le Cloud et via le service Versa Titan conçu pour le Lean IT.