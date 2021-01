HOLISEUM et le CESIN sortent le 4ème opus de sa chaine de sensibilisation à la cybersécurité

janvier 2021 par Marc Jacob

L’intensification des attaques cyber n’échappe à personne. Elle va de pair avec les usages généralisés qui augmentent les vulnérabilités et la dépendance croissante aux technologies numériques. Les dommages industriels, et l’atteinte aux infrastructures critiques accélèrent les risques systémiques majeurs. La sensibilisation est un point crucial pour développer les comportements ad hoc et permettre aux salariés et à la collectivité dans son ensemble, de se saisir des enjeux de cybersécurité.

Or, les risques cyber sont encore majoritairement méconnus. La prise de conscience de la menace cyber ne peux se limiter aux équipes informatiques. Diffuser la culture cybersécurité reste un impératif. Il est urgent d’informer pour mobiliser et mieux anticiper et agir.

L’épisode 4 de CyberVox se consacre au rançongiciel Wannacry, qui a infecté plus de 300000 ordinateurs dans 150 pays. Si des milliers d’entreprises et Ministères ont été victimes de cette attaque, afin d’en comprendre l’impact, le film d’animation réalisé par Holiseum en partenariat avec le CESIN, illustre la manière dont le logiciel malveillant s’est propagé dans les hôpitaux britanniques jusqu’à paralyser la quasi-totalité du système de santé national. L’impact de ce rançongiciel sur les hôpitaux et les individus est brutal et très concret, puisque le virus Wannacry désorganise l’ensemble des soins et provoque le report d’interventions vitales.

« Tant par leur fulgurance que par leur impact sur les opérations, les attaques par rançongiciels ont connu une recrudescence telle, qu’elles sont devenues le risque numéro 1 pour nombre d’organisations fortement digitalisées. Il semblait opportun d’y consacrer un épisode de CyberVOX by Holiseum en revenant sur une des premières manifestations marquantes de ce phénomène. Le CESIN, bien connu pour son engagement dans la diffusion de la culture Cybersécurité, nous honore de son soutien pour la réalisation de cet épisode. » déclare Faïz Djellouli, CEO de Holiseum.

Alain Bouillé, délégué général du CESIN, explique : « La sensibilisation reste un pilier de la prévention en matière de cybersécurité. Chaque RSSI le sait : on ne peut pas faire reposer son dispositif de sécurité que sur des systèmes de protection, si nombreux et sophistiqués soient-ils, il faut aussi des utilisateurs avertis. Il est désormais très difficile d’innover en matière de sensibilisation et c’est naturellement que le CESIN apporte son soutien à ce nouvel opus développé par Holiseum car il sort des sentiers battus en la matière et apporte un vrai plus en s’adressant à un public très large. »

SOURCES :

Lien de la vidéo (version française) https://youtu.be/lV5A2wRPOrY

Lien de la vidéo (version anglaise) https://youtu.be/5CpsSzYlP3Y

A propos de HOLISEUM

Holiseum est une société de Conseil, Services et Formation créée en 2018, avec une approche globale de la cybersécurité, en particulier pour les infrastructures critiques et industrielles. Elle couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de la cybersécurité, de la gouvernance aux opérations dans différents environnements (IT, OT, IoT, Systèmes de Sûreté, GTB, SmartCities etc.) et propose notamment un service novateur de « Tir à Blanc de Ransomware », qui permet un diagnostic précis de l’exposition des organisations aux ransomwares. Holiseum produit également Cyber Vox, une web-série éducative visant à répandre une culture cybersécurité chez les professionnels et le grand public. L’objectif : sensibiliser aux cybermenaces et faire la promotion de solutions innovantes partenaires. Holiseum intervient dans plusieurs secteurs d’activités tels que l’énergie, l’industrie, le maritime, le luxe, les médias et la santé.

A propos du CESIN

Le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) est une association loi 1901, créée en juillet 2012, avec des objectifs de professionnalisation, de promotion et de partage autour de la cybersécurité. Lieu d’échange, de partage de connaissances et d’expériences, le CESIN permet la coopération entre experts de la cybersécurité et entre ces experts et les pouvoirs publics. Il participe à des démarches nationales et est force de proposition sur des textes réglementaires, guides et autres référentiels. Le CESIN compte parmi ses membres plusieurs organismes et institutions, comme l’ANSSI, la CNIL, la BEFTI, la Gendarmerie Nationale, l’ARJEL, le Cercle Européen de la sécurité, ACYMA (cybermalveillance.gouv.fr), l’AFAI, l’EBG, le CyberCercle ou encore l’EPITA.

Le CESIN compte plus de 680 membres issus de tous secteurs d’activité, industries, Ministères et entreprises, dont CAC40 et SBF120. www.cesin.fr