Verbatim lance de nouveaux produits de stockage préservant la confidentialité de vos données

juillet 2021 par Marc Jacob

Verbatim élargit son offre de produits de stockage sécurisé avec le lancement de nouveaux disques durs externes et SSD dotés d’une technologie de cryptage et de biométrie afin de garantir que les données privées enregistrées sur les appareils soient toujours entièrement protégées et conformes aux exigences du RGPD.

Logés dans des boîtiers élégants en aluminium, les nouveaux Disques durs Executive Fingerprint Secure (1To et 2To) et SSD Executive Fingerprint Secure (512Mo et 1To) utilisent une combinaison de cryptage logiciel AES 256bits et de technologie de reconnaissance des empreintes digitales pour crypter en temps réel toutes les données du disque. Comme le disque est entièrement crypté, tout le contenu est protégé contre tout accès non autorisé en cas de perte ou de vol.

Le système de reconnaissance d’empreintes digitales intégré permet l’accès à un maximum de huit utilisateurs autorisés et un administrateur. Une fois configurés, les utilisateurs peuvent verrouiller et déverrouiller le dispositif en quelques secondes en utilisant simplement leur empreinte digitale enregistrée. Le SSD ou disque dur ne stocke pas les mots de passe dans la mémoire volatile de l’ordinateur ou du système, ce qui le rend beaucoup plus sûr que le cryptage logiciel.

Après avoir configuré les empreintes digitales à l’aide du logiciel fourni, les disques Verbatim Fingerprint Secure peuvent être utilisés sur les systèmes d’exploitation PC et Mac. Les lecteurs sont dotés d’une interface USB 3.2 GEN 1 avec connexion USB-C pour des vitesses de transfert de données ultra-rapides allant jusqu’à 5 Gbps. Le pack comprend un câble USB-C vers USB-A ainsi qu’un adaptateur USB-C pour la connexion à toute une série de dispositifs. Ils peuvent également être connectés à des téléviseurs une fois qu’une empreinte digitale est enregistrée ; une fonctionnalité qui n’est pas possible avec les lecteurs cryptés ordinaires.

Pour une plus grande tranquillité d’esprit, le logiciel Nero Backup pour Windows est fourni pour aider les utilisateurs à sauvegarder tous les fichiers, dossiers et disques dur internes des ordinateurs portables ou des PC. Il permet également de programmer la sauvegarde automatique à une heure et un jour donnés pour s’assurer qu’elle est effectuée régulièrement.

Le disque dur Executive Fingerprint Secure a un prix de vente conseillé de 99.99€ pour le 1To (PN 53652), et 124.99€ pour le 2To (PN 53653).

Le SSD Executive Fingerprint Secure a un prix de vente conseillé de 104.99€ pour le 512Go (PN 53656), et 159.99€ pour le 1To (PN 53657).