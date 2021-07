IBM ajoute une protection renforcée des données à son offre FlashSystem

juillet 2021 par Marc Jacob

IBM apporte des fonctionnalités avancées de protection des données à la famille de baies 100 % flash IBM FlashSystem afin d’aider les entreprises à mieux planifier les ransomwares et autres cyberattaques et à s’en remettre rapidement.

Au cours de l’année écoulée, les cybercriminels ont profité de la généralisation de la distribution des données et ont augmenté la fréquence de leurs attaques. Les ransomwares en particulier, qui sont utilisés pour accéder à des données d’entreprise et les chiffrer afin d’en bloquer l’accès et/ou de les exposer à moins qu’une rançon ne soit payée, sont en augmentation. Selon la société de cybersécurité SonicWall, les attaques par ransomware ont atteint 304,6 millions[1] en 2020, soit une hausse de 62 % par rapport à 2019, principalement en raison de la forte dispersion des effectifs causée par le télétravail et la pandémie. En fait, jusqu’en mai 2021, le groupe a déjà signalé 226,3 attaques par ransomware, soit une hausse de 116 % depuis le début de l’année par rapport à 2020[2].

Pour aider les entreprises à se renforcer et à mieux protéger leurs données, IBM a annoncé IBM Safeguarded Copy pour la famille de baies de stockage 100% flash IBM FlashSystem. Safeguarded Copy crée automatiquement des copies de données dans des « snapshots immuables » qui sont isolés en toute sécurité au sein du système et ne peuvent être ni consultés ni modifiés par des utilisateurs non autorisés. En cas de perte de données, de violation de données, d’activité malveillante ou de tout autre événement qui compromet les données ou perturbe les opérations, les clients peuvent récupérer leurs données à partir des snapshots réalisés avant l’intrusion.

Comment Safeguarded Copy peut vous aider à protéger vos données et votre entreprise

Avec Safeguarded Copy, les administrateurs de stockage peuvent programmer la création automatique de snapshots logiques à des intervalles de leur choix. Étant donné que le logiciel sépare les snapshots en « pools » distincts protégés sur le système de stockage, ils sont immuables et inaccessibles. Une fois dans le pool, les données ne sont exploitables qu’après avoir été récupérées, ce qui élimine le risque d’altération ou de suppression des données.

Les clients peuvent également tirer parti de Safeguarded Copy pour extraire et restaurer des données spécifiques à partir des snapshots de sauvegarde afin de diagnostiquer les problèmes de production. En outre, Safeguarded Copy peut être utilisée pour des validations régulières des copies afin de fournir une détection précoce d’un problème et de faciliter l’investigation des données compromises. Et contrairement à d’autres solutions de snapshots comparables, IBM Safeguarded Copy permet aux clients de configurer les systèmes et de programmer les sauvegardes eux-mêmes, plutôt que de compter sur le fournisseur de stockage pour se connecter au système du client et le configurer à distance.

Safeguarded Copy repose sur la même technologie éprouvée que celle de la famille IBM DS8000[3], qui offre des innovations en matière de sécurité, de cyber-résilience et de récupération dans l’ensemble du portefeuille de stockage IBM. Qu’il s’agisse du chiffrement au repos et en mouvement, de la réplication des données, de l’« air gap » physique disponible avec les solutions de bandes IBM, ou des fonctionnalités WORM (Write-Once-Read-Many) des bibliothèques de bandes virtuelles, les solutions de stockage IBM offrent aux clients de nombreux moyens de protéger leurs données et de les récupérer rapidement en cas de violation.

Le Stockage sur site as a Service pour un accès rapide aux Clouds hybrides

IBM a également annoncé son intention de lancer cet automne la nouvelle offre IBM de Stockage as a Service (IBM Storage as a Service), conçue pour offrir aux clients un nouveau moyen rapide d’intégrer le stockage Cloud hybride dans n’importe quel datacenter, éliminant ainsi le besoin d’investissement initial lié à l’achat d’un système.

Dans le cadre de sa nouvelle famille d’infrastructure flexible basée sur un paiement à l’usage, IBM Storage as a Service permet aux clients de choisir facilement le stockage dont ils ont besoin en déterminant la performance, la capacité et les modalités de service qui correspondent à leur application et à leurs besoins métiers. Avec des options de durée allant de un à cinq ans, et sans pénalité pour un nouveau contrat, les clients paient un tarif unique basé sur le nombre de To/mois à un taux annuel fixe et sur le niveau de performance du système déployé. IBM s’occupe du reste - de l’installation et la configuration aux services et au support haut de gamme - offrant une expérience qui combine le contrôle d’un déploiement sur site avec la facilité d’un service Cloud.

Les clients pourront augmenter ou réduire de manière dynamique leur capacité de stockage selon leurs besoins grâce à une tarification variable, en ne payant que ce qu’ils utilisent. Et contrairement à certains services concurrents, la tarification de base et la tarification variable d’IBM Storage as a Service (lorsqu’une capacité supplémentaire est nécessaire) sont identiques. En outre, les clients ne sont pas pénalisés s’ils ont des données qui ne sont pas compressibles.

La solution pourra facilement être étendue pour prendre en charge les cas d’usage du Cloud hybride grâce à la solution Spectrum Virtualize for Public Cloud, avec paiement au mois, qui supporte IBM Cloud et AWS, et bientôt Microsoft Azure. IBM Storage-as-a-Service prendra également en charge les solutions de Cloud hybride déployées via une architecture adjacente au Cloud chez Equinix.

La tarification pour IBM Storage as a Service sera proposée en trois niveaux qui tiennent compte du niveau de performance requis du système, de la capacité requise et de la durée de l’engagement. Le service commence à partir de 27 $/TB/mois en volume effectif[4]. Le service comprend des services hauts de gamme sur toute la durée de la souscription, ainsi que la possibilité de bénéficier de la garantie optionnelle de disponibilité des données à 100 % d’IBM[5]. Pour chaque configuration, IBM fournira environ 50 % de capacité de réserve supplémentaire par rapport à la base de consommation du client afin de pouvoir répondre immédiatement à la croissance des données. La capacité de réserve sera facturée au même tarif une fois qu’elle sera utilisée.

IBM prévoit de rendre IBM Storage as a Service disponible en Amérique du Nord et en Europe en septembre. La société prévoit d’étendre le service à d’autres régions du monde à l’avenir. Ce service rejoint les offres as-a-Service existantes d’IBM, notamment le service IBM Storage Utility et les IBM Cloud Storage Services, qui sont tous conçus pour permettre aux clients d’accéder aux innovations d’IBM et de les intégrer de la manière la plus efficace possible, dans n’importe quel environnement de Cloud hybride.