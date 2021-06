Veeam renforce son équipe de direction

juin 2021 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la nomination d’Amaury Dutilleul-Francoeur au poste de Vice President – EMEA Partner Network et de Graham Crich à celui de Vice President – EMEA Partner Services. Ces nominations reflètent la diversité du réseau EMEA ProPartner de Veeam en mettant en relief ses deux priorités essentielles : numériser les processus et les offres de services cloud et donner aux partenaires les moyens d’apporter une plus grande valeur ajoutée pour satisfaire les exigences changeantes des clients finaux.

Amaury Dutilleul-Francoeur

Auparavant Director – EMEA Channels chez Veeam, Amaury Dutilleul-Francoeur est désormais chargé de mener l’ensemble des programmes et activités dédiés au développement du réseau EMEA ProPartner de Veeam. Depuis plus de six ans maintenant, il accompagne les partenaires Veeam, ayant occupé divers postes de direction en lien avec le réseau de distribution dans les zones EMEA et APJ.

Graham Crich

Graham Crich, anciennement Vice President – EMEA Cloud Services chez Veeam, est désormais responsable de la création et de l’accélération des propositions de valeurs et de services cloud pour le réseau EMEA ProPartner. Il bénéficie de plus de 25 années d’expérience dans le secteur de l’IT, au sein d’écosystèmes revendeurs et partenaires, ayant notamment occupé plusieurs postes de direction senior chez VMware. Tous deux sont placés directement sous la responsabilité de Daniel Fried, General Manager et Senior Vice President – EMEA and Worldwide Channels chez Veeam.