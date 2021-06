CrowdStrike nomme Christophe Badot au poste de Directeur Général France

juin 2021 par Marc Jacob

CrowdStrike Inc annonce la nomination de Christophe Badot en tant que Directeur Général France.

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Christophe Badot a évolué professionnellement au sein d’entreprises technologiques leaders telles que Cisco, Symantec, Check Point ou encore FireEye.

A la tête de la filiiale française de CrowdStrike, Christophe Badot a pour mission d’accélérer le développement de l’entreprise qui possède déjà un portefeuille clients établi allant des PME jusqu’aux grands comptes, en s’appuyant notamment sur l’ensemble du réseau de partenaires. Il apporte une forte connaissance de l’écosystème et des problématiques de cybersécurité des entreprises. Il aura aussi pour mission de structurer et de renforcer l’équipe française, dans un contexte pénurique et fortement compétitif.