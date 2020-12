Veeam annonce de nouvelles capacités de sauvegarde et de restauration sur AWS

décembre 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la disponibilité de la nouvelle version 3 de Veeam Backup pour AWS – une solution entièrement automatisée et native de sauvegarde et de reprise d’activité après sinistre conçue sur Amazon Web Services (AWS) qui fournit une protection supplémentaire et des capacités de gestion pour Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2) et Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

La version 3 de Veeam Backup pour AWS est conçue pour minimiser les risques de pertes de données sur AWS. Ce nouvel ensemble de services et de fonctionnalités est disponible sous deux formes, laissant aux entreprises la possibilité de choisir la solution de protection qui correspond le mieux à leurs besoins :

• Veeam Backup pour AWS, une solution de sauvegarde et de restauration autonome destinée à protéger les données sur AWS ;

• Veeam Backup & Replication™, qui unifie la sauvegarde et la restauration sur AWS avec d’autres clouds, des données virtuelles ou physiques et une portabilité des données sans limite vers, depuis et sur les clouds.

La version 3 de Veeam Backup pour AWS offre des services de sauvegarde et de restauration natifs sur AWS pour les bases de données Amazon RDS avec les mêmes avantages de fiabilité, de coût et de sécurité que ceux que les clients attendent désormais des solutions Veeam. Les utilisateurs sont à présent en mesure d’automatiser entièrement les sauvegardes Amazon RDS grâce à des politiques et à une programmation flexible et ils peuvent par conséquent prévenir toute perte de données en utilisant les options de restauration rapide afin de récupérer des bases de données entières à partir d’un moment précis en seulement quelques secondes. Les nouvelles fonctionnalités supplémentaires incluent :

• Un service d’accompagnement pour la sauvegarde et la restauration des paramètres Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) – même pour les comptes et les régions AWS – pour le dépannage, la reprise d’activité après sinistre et pour des activités de développement et de test.

• Un contrôle d’accès qui repose sur les rôles (Role Based Access Control) afin de pouvoir les déléguer, ainsi que les autorisations d’accès, pour les opérations de sauvegarde et de restauration, pour rationaliser l’efficacité opérationnelle et assurer la protection des données, tout en garantissant la sécurité et la mise en conformité avec la réglementation.

• Un service d’accompagnement pour AWS Outposts, qui permet aux entreprises d’utiliser le même système de sauvegarde et de restauration natif sur AWS et alimenté par Veeam qu’elles emploient pour leurs déploiements AWS Outposts sur site.

Veeam Backup pour AWS est disponible en trois éditions : une solution de sauvegarde cloud autonome gratuite (limitée à 10 instances AWS ; restaurations illimitées), une solution de sauvegarde cloud autonome payante (à partir de 40 $ par an et par instance AWS ; activation d’un compteur ; paiement à l’utilisation) ou comme une composante de Veeam Backup & Replication pour une stratégie hybride multi-cloud complète avec des options de portabilité des données illimitées.