Varonis renforce sa solution de protection des données Salesforce

septembre 2022 par Marc Jacob

Varonis Systems, Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités pour sa solution destinée aux administrateurs de Salesforce. Ces nouvelles fonctionnalités visent à renforcer la sécurité et la conformité de la solution dans le but d’aider les clients à identifier les mauvaises configurations à risque, à percevoir les données sensibles et à détecter les menaces internes et externes pesant sur les données SaaS.