UiPath s’associe à Snowflake pour lancer l’intégration de données sur Data Cloud

septembre 2022 par Marc Jacob

UiPath a renforcé son partenariat avec Snowflake, société d’hébergement de données dans le Cloud, en lançant une nouvelle intégration bidirectionnelle qui étendra l’automatisation à l’ensemble de l’entreprise. UiPath et Snowflake permettent à leurs clients communs de concevoir et de créer des flux de travail basés sur une vue à 360 degrés de données fiables et accessibles sur la plateforme de Snowflake. En exploitant “Snowflake Data Cloud”, les robots UiPath peuvent rapidement connecter les données directement aux processus métier dans Data Cloud sans utiliser de code complexe, ce qui accélère le retour sur investissement.

L’automatisation aide les organisations du monde entier à devenir plus rapides et plus agiles face à une demande accrue et à des environnements qui évoluent rapidement. La plateforme de bout en bout UiPath permet l’automatisation robotique des processus (RPA), supprimant les tâches répétitives afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée. En effet, IDC prévoit que, d’ici 2025, les avantages économiques découlant des revenus générés par la RPA seront presque égaux aux avantages économiques découlant des économies de coûts et de l’efficacité opérationnelle. * Avec cette intégration élargie, UiPath et Snowflake permettent à leurs clients d’accélérer leur transformation numérique pour simplifier l’automatisation des données et la prise de décision.

● Automatiser la gestion de données : Grâce à la possibilité de récupérer et de transférer les données vers et depuis le “Snowflake Data Cloud”, UiPath peut orchestrer et automatiser les pipelines de données en créant des flux de travail qui permettent d’améliorer la qualité, l’accès, les analyses et les informations commerciales pour une prise de décision basée sur les données.

● Élargir les flux de travail avec des données provenant de sources variées : En intégrant les requête de Snowflake, comme la " recherche native ", les développeurs RPA accédent rapidement aux données dont ils ont besoin pour créer une logique de décision permettant d’améliorer les flux de travail et les possibilités d’utilisation et ce, dans plusieurs secteurs d’activité.

● Enrichir leurs données : Combiné à la capacité d’UiPath de regrouper l’automatisation l’interface utilisateur et de l’API, les clients d’UiPath peuvent débloquer et accéder rapidement aux données nécessaires pour optimiser leurs automatisations avec des données de qualité nécessaires.

Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, UiPath est désormais reconnu comme un partenaire technologique Snowflake au sein du programme de partenariat Snowflake.

* Livre blanc IDC Thought Leadership, sponsorisé par UiPath, "The Economic Impact of UiPath Robotic Process Automation", Doc. #US47905721, septembre 2021