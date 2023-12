Van Oord lance son outil open-source Climate Risk Overview alimenté par Qlik

décembre 2023 par Marc Jacob

Qlik® annonce le lancement par Van Oord, entreprise maritime mondiale de premier plan, de la version COP28 de son outil open-source Climate Risk Overview. Celui-ci joue un rôle central dans l’action de la société visant à protéger les populations et les écosystèmes côtiers menacés par le changement climatique, tout en soutenant sa propre stratégie de croissance durable. Qlik Sense a été utilisé pour concevoir l’outil original COP26 Climate Risk Overview et alimente désormais la version COP28.

Entreprise familiale néerlandaise comptant plus de 150 ans d’expérience dans le secteur maritime à l’international, Van Oord rassemble des experts du dragage, de la construction en mer, de l’éolien offshore ainsi que des infrastructures marines et terrestres aux Pays-Bas. Face au besoin croissant d’espace pour les populations et à l’augmentation de la menace que le changement climatique fait peser sur les littoraux, Van Oord s’est donné pour objectif de créer un monde meilleur pour les générations futures en faisant preuve d’ingéniosité dans le domaine maritime.

Dans cette optique, Van Oord s’est appuyé sur Qlik pour développer le premier outil au monde qui permette un filtrage croisé entre des domaines traditionnellement cloisonnés : la protection contre les inondations et la conservation de la nature. Cette plateforme gratuite accessible en ligne collecte, combine et analyse automatiquement de nombreuses données complexes, permettant aux utilisateurs de visualiser et d’anticiper les risques d’inondation pour l’ensemble des côtes et des populations côtières à travers le monde.

« Historiquement, il a toujours été difficile de prendre des décisions éclairées en matière de développement durable en raison de la complexité des données et des enjeux pour les différentes parties prenantes. Nombreux sont les acteurs intervenant dans ce type de décisions, qu’il s’agisse de la Banque mondiale, des collectivités locales, des ONG, des gouvernements ou encore d’entreprises telles que la nôtre », explique Gerben de Boer, data scientist chez Van Oord. « Grâce à Qlik, notre outil Climate Risk Overview va permettre à tout un chacun d’identifier les priorités en fonction des critères pertinents dans son cas. Cette étude gratuite ne prend qu’environ cinq minutes, au lieu de plusieurs mois et d’un coût de plusieurs dizaines de milliers d’euros si les données étaient collectées manuellement. »

« Le choix de faire appel à Qlik pour accélérer nos efforts de développement durable est allé de soi. Nous dénombrons déjà plus de 500 utilisateurs du logiciel qui collectent avec succès des informations dans le domaine des RH, de la finance et de la technique. Nous avons noué notre premier partenariat avec Qlik il y a sept ans dans le cadre de notre stratégie de transformation numérique pour réaliser des analyses avancées afin d’atteindre nos objectifs opérationnels et métiers. Aujourd’hui, Qlik est aussi au centre de notre stratégie de développement durable », ajoute Gerben de Boer.

« Qlik aide Van Oord à mener à bien sa croissance durable en identifiant et priorisant avec une plus grande efficacité les possibilités de protection contre les inondations d’origine naturelle dans le cadre de son programme révolutionnaire de développement durable, intitulé Sustainable Earth Actions », souligne Rachel Terry, responsable des programmes de développement durable chez Van Oord. « Grâce à cet outil, chacun peut entamer une conversation avec les parties prenantes locales afin de donner la priorité aux solutions de protection contre les inondations naturelles. Notre approche est d’ œuvrer avec la force de la nature au lieu d’essayer d’aller à son encontre, par exemple, en plantant des forêts de palétuviers ou certains types d’algues au lieu d’ajouter du béton ou des rochers pour protéger les côtes. Cela permet d’accroître la biodiversité au lieu de la détruire. »

« Alors que les inondations provoquées par les changements climatiques font régulièrement les gros titres et accentuent la pression des Nations Unies et de la COP pour agir, les mesures prises par des entreprises comme Van Oord pour favoriser tant leur propre croissance durable que celle des autres sont vitales pour l’avenir de la planète », commente Gareth Vincent, SVP Ventes EMEA chez Qlik. « Les partenariats jouent un rôle clé pour impulser une évolution positive à la croisée de l’entreprise, de la société et de notre environnement afin que tous, partout, puissent jouir d’un futur sain et prospère. Nous sommes fiers d’accompagner Van Oord dans cette démarche. »

Le déploiement de la solution Qlik for Climate a été réalisé par Business Data Challengers, partenaire de Qlik, grâce à son expertise en data literacy, ainsi que ses connaissances et son leadership en matière de développement durable.