Vacances de Noël : 5 conseils pour surfer sur internet en toute sécurité où que l’on soit

décembre 2021 par Mozilla

Faites attention lorsque vous nommez vos appareils

Pour commencer, il est utile de repenser les noms de ses appareils. C’est bien courant, de nombreux utilisateurs nomment leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs - après tout, c’est pratique et facile à retenir. Mais, d’un autre côté, cela permet aux autres d’attribuer des appareils à des personnes dans des lieux publics également, ce qui peut s’avérer pratique pour les personnes malintentionnées. Il est important de maintenir sa vigilance et d’être pleinement conscient des risques lorsque vous vous connectez occasionnellement à un réseau wifi public ou si la fonction Bluetooth est activée.

Identifier les réseaux dignes de confiance

Même en prenant toutes les précautions de sécurité possibles, personne n’est à l’abri d’une menace en utilisant le réseau wifi public. Dans la plupart des cas, les réseaux wifi fournis dans ou autour des aéroports, cafés, hôtels ou autres espaces publics sont légitimes. Cependant, il peut aussi y avoir des réseaux mis en place par des cybercriminels, avec des noms très similaires à ceux des points d’accès wifi légitimes à proximité, qui sont destinés à tromper les visiteurs et à leur nuire. Afin de vous protéger, assurez-vous de confirmer que chaque point d’accès wifi auquel vous souhaitez vous connecter est légitime avant d’accepter la connexion : vérifiez que le nom du point d’accès wifi ne comporte pas de fautes d’orthographe, de doubles lettres ou d’autres caractères suspects ou essayez de repérer les panneaux d’information sur le wifi destinés aux visiteurs du lieu où vous séjournez.

Se procurer un VPN (réseau privé virtuel)

Lorsque que l’on se connecte à un réseau wifi public, ce dernier est d’office non sécurisé. L’utilisation d’un VPN permet de chiffrer des données qui seront rendues illisibles par tout logiciel malveillant ou pirate. Dans l’optique de préserver la sécurité de ses utilisateurs, Mozilla a développé son propre VPN qui fonctionne via un réseau mondial de serveurs alimentés par Mullvad et utilise le protocole le plus avancé WireGuard®. En plus de chiffrer l’activité réseau de l’internaute, ces serveurs sont utiles pour masquer son adresse IP.

Utiliser un pare-feu et un antivirus

En moyenne, les connexions publiques sont plus vulnérables au vol de données que les connexions privées, comme celle de votre domicile. Lorsque vous êtes en déplacement et que vous naviguez sur Internet par le biais d’un ordinateur, il est recommandé d’installer un pare-feu et un logiciel antivirus afin de minimiser les risques. Cela concerne notamment les attaques ou les installations à distance de logiciels malveillants qui peuvent donner aux pirates un accès complet aux données de votre ordinateur à votre insu. Pour une efficacité optimale, il est important de toujours effectuer les mises à jour.

Se déconnecter du wifi public dès que possible

Même si l’on n’est pas activement connecté à un réseau, la connexion wifi équipant son ordinateur continue à transmettre des données sur les réseaux situés à proximité. Bien que des mesures de sécurité soient renforcées pour ne divulguer aucune donnée personnelle, les menaces externes restent omniprésentes. Pour maintenir la sécurité, il est recommandé d’utiliser le réseau Wi-Fi uniquement en cas de besoin et de l’oublier lorsque vous n’en avez plus l’utilité. Sinon, vos appareils risquent de s’y reconnecter automatiquement dès que vous êtes à proximité. Vous ne le remarquerez peut-être même pas, mais cela crée un risque inutile.