L’infogérance : un véritable relai de croissance pour les PME et les ETI

décembre 2021 par José Martins – Responsable Centre de Services Cegedim Outsourcing

L’utilisation du numérique dans le quotidien des entreprises est un sujet stratégique. La crise de la Covid-19 a amplifié cette tendance et fait émerger une prise de conscience sans précédent de la part de l’ensemble des organisations et notamment des PME et ETI qui sont en pleine évolution de leurs modèles organisationnels. En effet, leur enjeu est de se concentrer sur leur métier, de fluidifier leurs opérations et de gagner en agilité et en performance. En ce sens, les entreprises investissent des sommes importantes pour densifier leurs équipes et lancer de nouveaux services et produits. C’est dans ce contexte que le sujet de l’IT et de sa gestion évolue.

S’appuyer sur des structures externes expertes

La montée en puissance du Cloud et du SaaS a fait naitre une culture de l’externalisation au sein des ETI. Il en va de même pour les sujets liés à l’infrastructure et au support utilisateur par exemple. Très répandue dans les grands groupes, l’infogérance semble donc désormais répondre efficacement aux attentes de tous les types d’organisation et notamment des PME.

En effet, en optant pour ce choix d’externalisation, les PME et ETI sont alors en mesure de s’appuyer sur des équipes d’experts et des infrastructures technologiques répondant précisément à leurs besoins métiers. Mais ce n’est pas tout, au-delà de la mise en place d’un SI agile et performant, les collaborateurs peuvent accéder à des services de support à très forte valeur ajoutée. À travers ces éléments, les PME sont alors en mesure de se concentrer à 100 % sur la bonne gestion de leurs opérations.

Bien préparer son projet d’infogérance

Comme nous l’avons vu, l’externalisation de son SI et l’infogérance sont des projets structurants à mettre en place qui nécessitent d’être menés avec la plus grande attention. Il convient donc de bien cartographier son organisation, ses besoins et de mener un audit complet de son fonctionnement actuel et de ses attentes. Une fois cette étape réalisée, l’infogéreur sera alors en mesure de définir une feuille de route, de prioriser les actions à réaliser et de lancer les opérations.

Cette étape est un facteur essentiel de succès pour réussir son projet et le positionner au centre des stratégies de croissance de toutes les organisations. Au final, les bénéfices se traduiront par des gains de temps rapidement mesurables, une rationalisation des budgets et globalement une meilleure performance des collaborateurs qui pourront utiliser des solutions et des services IT spécifiquement conçus pour répondre à leurs attentes.

L’infogérance devrait donc devenir une norme et un véritable enjeu incontournable pour toutes les entreprises. La forte croissance que connait ce marché depuis près de deux ans en est une parfaite illustration et a fait émerger une nouvelle manière de concevoir et d’exploiter son système d’information.