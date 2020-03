VPRO choisit Juniper Networks

mars 2020 par Marc Jacob

VPRO est un groupe audiovisuel public fondé en 1926 aux Pays-Bas, qui bénéficie d’une notoriété internationale grâce à ses collaborations avec des chaînes reconnues comme la BBC, et grâce à de nombreux prix, dont Emmy Awards, Prix Europa et plusieurs prix décernés à l’occasion de festivals de films internationaux. VPRO a déployé les commutateurs QFX Series et Ethernet EX Series de Juniper pour construire un réseau de datacenters de classe mondiale, capable d’offrir une expérience optimale aux éditeurs de contenu, aux producteurs et aux créateurs de documentaires. Alors que l’intérêt des téléspectateurs pour l’offre différenciante de VPRO s’est développé à l’échelle internationale, l’entreprise recherchait un système IT plus performant pour soutenir ses équipes de rédaction et de production dans la création de contenu pour les sites web, les applications mobiles, la télévision, la radio, le direct et la presse écrite. L’équipe de VPRO devait également répondre aux critères technologiques de NTR, un radiodiffuseur public éducatif néerlandais, et de BNNVARA, un radiodiffuseur public destiné aux jeunes. Voici les principaux points de ce déploiement :

Cette solution apporte de nombreux avantages opérationnels dont :

• Un service plus rapide grâce à une architecture automatisée et programmable. L’environnement de production de VPRO prend en charge des applications qui transfèrent chaque jour des centaines de gigabits par seconde de vidéo non compressée.

• Une plus grande flexibilité et simplicité pour répondre aux exigences strictes d’un environnement de diffusion pour tous les types de services, y compris la production vidéo dans le cloud, l’affichage dynamique, la postproduction, la diffusion et la communication ascendante pour les trois diffuseurs : VPRO, NTR et BNNVARA.

• Une réduction de 17 % du temps de mise sur le marché grâce à l’automatisation des systèmes et des processus, permettant de générer de nouveaux contenus rentables.

• Un dépannage plus rapide et des performances optimisées et constantes, grâce à la rationalisation des ressources de l’infrastructure des applications, laquelle impacte considérablement l’expérience de l’utilisateur final.

• Un retour sur investissement optimisé grâce à la centralisation et un besoin réduit de présence humaine sur site.

Pour cela, VPRO a déployé les solutions Juniper suivantes :

• Le commutateur QFX5110 de Juniper Networks® agissant comme dispositif Leaf-Spine. Le QFX5110 10/40/100GbE est optimisé pour offrir des performances et une densité élevées dans un environnement de datacenters exigeant. Le nouveau réseau de datacenters de VPRO est ainsi conçu pour être évolutif, facile à gérer et durable.

• L’architecture EVPN/VXLAN, supportant une connectivité réseau efficace des couches 2 et 3. Étant donné que VPRO, BNNVARA et NTR partagent l’infrastructure, le réseau du datacenter devait pouvoir supporter la multi-localisation tout en restant flexible. L’architecture EVPN/VXLAN permet également à VPRO d’étendre ses réseaux de couche 2 à d’autres parties de l’organisation pour soutenir ses opérations de reprise après sinistre.

« Le montage, le stockage et le transfert de vidéos haute définition exigent beaucoup de la part du réseau. Les fichiers vidéo et audio sont de plus en plus volumineux et nous avons donc besoin de plus de bande passante pour soutenir nos activités quotidiennes. Grâce à Juniper et à la performance du réseau de datacenters, nous pouvons facilement soutenir les objectifs des trois diffuseurs publics ainsi que le travail des services commerciaux et marketing, des finances, des ressources humaines et du service juridique. »

Valentijn Flik, Lead Architect, VPRO

« Les fournisseurs médias des Pays-Bas se tournent vers les applications cloud pour les communications, la collaboration, le partage de fichiers et le stockage, alors que le secteur de la radiodiffusion n’a jamais été aussi demandé ni aussi férocement compétitif. VPRO est un excellent exemple qui atteste qu’une entreprise peut faire le choix de réaliser que son réseau peut faire la différence dans un tel contexte et peut ainsi concevoir un nouveau réseau prêt pour le cloud, simple et fiable, pour offrir une expérience utilisateur unique ».

Steven Blees, Enterprise Lead, Benelux, Juniper Networks