Mistertemp’ construit sa stratégie data autour de Snowflake

mars 2020 par Marc Jacob

Lancé il y a 10 ans, Mistertemp’ Group est devenu rapidement une référence de l’intérim grâce à son modèle reposant à l’origine uniquement sur des agences franchisées, dirigées par des entrepreneurs indépendants. Le groupe qui ouvre entre 20 et 30 nouvelles agences franchisées par an en compte aujourd’hui plus de 120 en France et espère se développer prochainement en Europe, notamment en Italie où 8 agences ont déjà été ouvertes. En 2019, ces agences ont réalisé plus de 120 000 contrats pour plus de 35 000 personnes mises en poste. Pour accompagner cette croissance, le groupe avait initié dès 2017 une vaste transformation digitale de son métier, notamment avec le lancement de Mistertemp’, une offre d’intérim 100% digitale. Mistertemp’ permet à tous les intérimaires de s’inscrire en quelques clics puis de recevoir directement sur leur téléphone les propositions de mission, et aux entreprises d’aller directement sur le site sélectionner, contacter et contractualiser en ligne avec des intérimaires. La question des données est rapidement devenue centrale pour l’organisation. Jusqu’en 2019, l’entreprise ne possédait pas d’équipe dédiée à la data, ni même de stratégie définie sur le sujet. Toutes les données étaient silotées entre différentes bases, chez les franchisés, dans les différentes divisions du groupe, etc. La moindre opération sur les données, pour du reporting par exemple, demandait alors beaucoup de travail manuel pour l’extraction, l’unification ou encore la vérification. Ces données étaient de fait peu accessibles et il était compliqué de les partager avec les personnes qui en avaient besoin. Souhaitant adopter une stratégie data-driven, Mistertemp’ décide alors de s’équiper d’une architecture de données capables de centraliser les différentes data de l’entreprise pour les mettre facilement à disposition de ses différentes entités, mais aussi de ses franchisés, clients et utilisateurs.

Pour faciliter son choix, Mistertemp’ décide d’auditer les différentes solutions proposées par le marché en testant des stacks complètes, de l’ETL à la BI en passant par le datawarehouse. Mis en concurrence avec une stack intégrant Amazon Redshift, c’est finalement la plateforme de données dans le cloud de Snowflake qui est choisie avec Fivetran pour l’extraction et l’acquisition des données ainsi que Looker pour la restitution aux utilisateurs. Lancé en octobre 2019, le POC finit de convaincre Mistertemp’ qui décide d’engager son projet en novembre de la même année.

« Dans la phase de POC et de mise en place, les équipes de Snowflake m’ont aidé à tout configurer et paramétrer. Cela nous a permis de bien comprendre les différentes fonctionnalités de Snowflake, » raconte David Milosevic, Head of Data and Analytics de Mistertemp’ qui a réalisé le projet en quasi autonomie. « Nous avons pu rapidement centraliser toutes les données, sans avoir à passer par des exports de plateforme en plateforme ».

Dans un premier temps ce sont 13 data source qui ont été reliées à Snowflake à l’aide de Fivetran, notamment des bases de données Postgres, mais aussi SalesForce, Front ou encore MailJet. Aujourd’hui plusieurs équipes de Mistertemp’ ont accès à leur reporting avec des gains conséquents sur les aspects opérationnels. Par exemple, l’équipe finance prenait auparavant 2 à 3 jours-hommes par mois pour réconcilier les données des agences franchisées et du canal numérique, une opération qui est aujourd’hui automatique. « Tout le processus ne prend plus qu’une heure alors qu’il fallait auparavant une semaine », raconte David Milosevic.

« L’idée, à terme c’est que tout le monde ait accès à une donnée structurée et généralisée. Nous avons l’ambition de partager la donnée en interne, mais aussi avec nos intérimaires et nos clients », déclare Jean-Loup Wirotius, CMO de Mistertemp’. « La donnée est devenue primordiale pour nous et Snowflake nous aide à nous assurer qu’elle est centralisée, fiable et disponible. La solution nous permet en outre de garantir une transparence totale pour nos clients, nos utilisateurs et aussi les organismes réglementaires », conclut-il.

Leader de l’intérim digital, Mistertemp’ group propose à ses clients et candidats une nouvelle expérience de l’intérim. Notre mission chaque jour : digitaliser sans déshumaniser, disrupter sans précariser. Mistertemp’ Group a mis en poste plus de 35 000 personnes pour ses 5 000 entreprises clientes en 2019 et vise les 50 000 pour 2020. Pour les besoins simples de ces clients, cette offre 100% digitale est parfaitement adaptée. Mais si le besoin est plus spécifique et qu’une compréhension approfondie du besoin est nécessaire, Mistertemp’ peut s’appuyer sur le réseau de plus de 120 agences réparties en France, au Canada et en Italie.