Usercube de Netwrix nommé un leader dans toutes les catégories du Leadership Compass de KuppingerCole consacré au IGA

février 2023 par Marc Jacob

Netwrix a été nommé un « leader global » dans la catégorie Gestion et Gouvernance des Identités (IGA) du rapport Leadership Compass publiée par le cabinet KuppingerCole. Cette catégorie combine les notes accordées aux entreprises pour leurs produits, leur capacité d’innovation et leur présence sur le marché.

Dans son rapport annuel intitulée IGA Leadership Compass, KuppingerCole analyse les compétences clés requises pour la gestion des identités et des accès avec efficacité, et fournit un avis indépendant à propos des principaux éditeurs ainsi que de leur offre. Cette année, ce rapport souligne que les exigences en matière de IGA continuent d’évoluer et que les entreprises ont besoin d’une solution complète.

La solution Usercube de Netwrix aide les entreprises à surmonter les défis de sécurité, de conformité et de productivité associés à la gestion des flux de personnel (entrées, mobilités et sorties) au sein des entreprises. KuppingerCole met ainsi en avant les nombreux avantages de ce produit ; avec notamment ses puissantes capacités en termes de gestion des identités et des politiques de confidentialité, ses fonctions d’analyse et de certification des accès en temps réel, sa capacité de gouvernance des accès basée sur les risques, et sa facilité de déploiement.

« La solution Usercube de Netwrix s’impose comme une alternative solide grâce à son ensemble équilibré de fonctionnalités de gestion et de gouvernance des identités, et à sa bonne utilisation des renseignements relatifs aux identités et aux accès, note Nitish Deshpande, responsable d’études chez KuppingerCole.

Il souligne par ailleurs la simplicité de déploiement du produit : « La récente mise à jour inclut le lancement de Netwrix Usercube v6 qui, en accélérant le déploiement des fonctions de gestion et de gouvernance des identités, permet aux entreprises de créer un environnement IGA en un mois. »