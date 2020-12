Une grande compagnie pétrolière Saoudienne fait appel à Airbus pour son réseau de communication sécurisée

décembre 2020 par Marc Jacob

Airbus a été sélectionné par la plus grande société pétrolière et gazière d’Arabie saoudite pour moderniser son réseau de communication stratégique. Airbus déploiera sa solution Tactilon Agnet et la dernière technologie Tetra.

Le système de communication modernisé aidera l’entreprise à mieux optimiser ses ressources et à accélérer les processus décisionnels. La transmission fluide et le partage de communications voix, vidéo, ainsi que des données entre les employés grâce à Tactilon Agnet, accélérera la coordination des équipes et améliorera la connaissance situationelle.

« Les technologies sécurisées, flexibles et fiables d’Airbus sont capables de prendre en charge les besoins de communication et de collaboration critiques d’une telle entreprise. La mise à niveau est alignée sur leur stratégie visant à renforcer ses installations et à maximiser l’utilisation de solutions de pointe telles que des plateformes Internet des objets (IoT), chaque fois que possible », a expliqué Walid Lahoud, Head of Sales Middle East and North Africa for Secure Land Communications at Airbus.

Avec le déploiement de l’application Tactilon Agnet 800, les employés de la compagnie pétrolière utilisant des smartphones pourront communiquer sur simple pression d’un bouton PTT (push-to-talk) avec d’autres collègues utilisant des radios Tetra, ou des smartphones, où qu’ils soient.

En plus d’une connexion haut débit et d’un accès sécurisé à des services de vidéo, de voix, de données et de messagerie individuels ou de groupe, le Tactilon Agnet 800 d’Airbus offre également des fonctionnalités essentielles telles que les appels d’urgence et le suivi et la création de rapports de localisation en temps réel, quel que soit l’appareil et technologie utilisée. Ces capacités sont essentielles pour garantir des temps de réponse rapides et la sécurité des membres du personnel.

Le grand producteur de pétrole bénéficiera également de la dernière version d’Airbus Tetra. Cette version offre un ensemble complet de capacités des réseaux Tetra et LTE pour les services de streaming multimédia et vidéo, tout en sécurisant le réseau et en évitant les temps d’arrêt.

Avec des fonctionnalités numériques spécialement conçues pour une utilisation critique à la fois pour la mission, et l’entreprise, la technologie de communication sécurisée d’Airbus contribue à accroître la productivité, la sécurité et l’efficacité opérationnelle de ses clients. Ceci est particulièrement important sur les sites critiques où les exigences en matière de sécurité et de protection de l’environnement sont les plus élevées.

Secure Land Communications

Secure Land Communications (SLC), une unité de programme d’Airbus, offre des solutions de communication et de collaboration avancées permettant à ses clients de recueillir, traiter et distribuer les informations pertinentes. Son portefeuille répond aux besoins des professionnels de la sécurité publique et du secteur des transports, de l’énergie et des services publics. Il inclut des réseaux, des terminaux, des applications et des services fondés sur les technologies Tetra, Tetrapol et haut débit. Leader européen et acteur mondial de premier plan, SLC compte des clients dans plus de 80 pays et emploie près de 1 185 salariés dans 16 pays.