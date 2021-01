Score & Secure Payment remporte le lot 2 de l’appel d’offres du programme Simphonie Diapason de la CAIH

janvier 2021 par Marc Jacob

Une proposition de valeur forte dans le domaine de la santé

Dans le cadre du programme SIMPHONIE DIAPASON porté par la DGOS, SSP permet aux établissements de santé adhérents à la CAIH, en complément des solutions existantes, d’encaisser le reste à charge patient par compte bancaire.

Sur la base d’un paiement par prélèvement ou virement initié, SSP facilite, fluidifie et optimise l’encaissement du reste à charge.

La solution SSP permet de sécuriser l’encaissement du reste à charge dès la (pré) admission du patient.

Plusieurs avantages, pour les établissements de santé :

Sécuriser l’encaissement du Reste à Charge patient ;

Optimiser la performance de la chaîne accueil - facturation – recouvrement sur l’ensemble de l’activité ;

Débiter automatiquement le Reste à Charge patient dès que son montant est connu ; Pour les patients :

Une cinématique de paiement fluide et sécurisée ;

Plus besoin de gérer son paiement après la sortie de l’établissement.

Pour ce faire, le patient signera un mandat de prélèvement de façon digitale afin d’autoriser l’établissement à prélever directement le reste à charge sur son compte lorsque ce dernier sera valorisé.

Dans le cas où le patient n’aurait pas pu signer le mandat de prélèvement à son arrivée, il recevra dès sa sortie de l’hôpital un lien par sms sur son mobile lui permettant de choisir sa banque, s’identifier et valider ainsi son paiement.

Un enjeu stratégique pour SSP

Parmi les nombreux domaines que SSP couvre aujourd’hui, le domaine de la santé est au cœur de ses enjeux stratégiques. Cet appel d’offres remporté conforte la vision stratégique de l’entreprise et permet de mettre SSP sur le devant de la scène pour pouvoir mener à bien cette stratégie.

À propos de SSP : Leader sur son marché, Score & Secure Payment (SSP) est une fintech française qui œuvre dans la création, la sécurisation et la garantie des moyens de paiement. Nous fournissons des solutions innovantes pour répondre aux évolutions du parcours de souscription et de paiement des clients finaux, en magasin comme en ligne. Plus de 10 000 clients « marchands » (Santé, automobile, Retail, BtoB, Loisirs, Grande Distribution) nous confient plus de 4 milliards d’euros de paiements à sécuriser chaque année. Notre ambition est claire : rendre le paiement digital, simple, accessible et sécurisé. Nous gérons l’ensemble des aspects technologiques et réglementaires pour accepter les paiements en ligne, que ce soit par carte bancaire, par chèque ou par compte bancaire et permettre à nos clients de se concentrer sur la croissance de leur entreprise. Pour en savoir plus : www.sspayment.com Et suivez Score & Secure Payment sur Twitter : @ScoreSecurePayment et LinkedIn.