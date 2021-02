UiPath étend l’intégration avec ServiceNow pour enrichir les processus de test de flux de travail

février 2021 par Marc Jacob

UiPath annonce avoir approfondi son intégration existante avec ServiceNow, le leader du workflow numérique. Cette intégration donne aux clients de ServiceNow la possibilité d’améliorer les processus de flux de travail et la productivité en étendant les capacités d’automatisation pour les projets ServiceNow Test Management 2.0 et Agile Development. Ensemble, UiPath et ServiceNow permettent aux organisations de fonctionner de manière plus proactive et d’accroître leurs performances.

ServiceNow Test Management 2.0 aide les organisations à livrer des produits logiciels plus efficacement et avec moins de défauts en gérant et en rationalisant les processus de test pour les testeurs et les managers. UiPath Test Manager permet aux clients de ServiceNow d’automatiser leur environnement de test pour tester et mettre en place rapidement de nouveaux flux de travail. Le gestionnaire de test UiPath pour ServiceNow définit et fait correspondre les tests aux exigences attendues et agit en fonction des résultats.

ServiceNow Agile Development aide les organisations à maintenir un backlog centralisé contenant divers éléments de travail, tels que des défauts, des problèmes, et des rapports d’incident. Il facilite la hiérarchisation et le séquençage du travail en un seul endroit.

Les principales caractéristiques du gestionnaire de tâches UiPath pour ServiceNow comprennent la possibilité de :

• Automatiser les cas de test ServiceNow, permettant aux organisations d’automatiser directement les cas de test ServiceNow avec UiPath Studio Pro.

• Surveiller les résultats des tests afin que les équipes puissent voir comment les tests automatisés progressent. L’orchestrateur UiPath télécharge les résultats des tests automatisés dès qu’ils sont disponibles.

• Fournir des résultats de test détaillés, notamment sur les performances des robots d’exécution.

• Utiliser la solution de test RPA en continu de UiPath pour réduire la maintenance, les temps d’arrêt et les risques de panne des robots logiciels.