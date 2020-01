Ubisoft choisit Anomali pour sécuriser son infrastructure informatique mondiale

janvier 2020 par Marc Jacob

Anomali a annoncé qu’Ubisoft avait choisi la suite de solutions intégrées « Anomali Altitude » pour sécuriser son infrastructure informatique mondiale. Basé en France, Ubisoft est un éditeur leader, créateur et distributeur du divertissement et des services interactifs. Ubisoft propose un riche portefeuille de marques de renommée mondiale, notamment Assassin’s Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® et la série de jeux vidéo de Tom Clancy, dont Ghost Recon®, Rainbow Six® et The Division®.