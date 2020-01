ABB fournit à Telia des solutions d’alimentation pour son Data Center de nouvelle génération

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Le DataCenter de Telia, opérationnel à Helsinki depuis 2018, souhaitait avant tout limiter sa consommation d’énergie en réduisant les pertes associées à la distribution d’électricité, afin d’optimiser son empreinte carbone. Pour ce faire, Telia a bénéficié de plusieurs solutions d’alimentation haute efficacité imaginées par ABB : transformateurs primaires (55MVA), appareillages moyenne tension UniGear Digital et UniSec, appareillages basse tension MNS et système d’alimentation sans coupure (UPS) DPA 500.

Selon le cahier des charges, les infrastructures électriques critiques d’ABB devaient dès le départ maximiser la redondance et la sécurité, tout en veillant à ce que le DataCenter soit évolutif et puisse proposer un très haut niveau d’efficacité énergétique.

Bien qu’il s’agisse d’événements extrêmement rares, il était aussi indispensable de réduire les temps d’indisponibilité et d’assurer la continuité des opérations en cas de panne ou de défaut d’alimentation. Dans cette optique, ABB a proposé son UPS modulaire DPA500, une solution évolutive qui permettra de moduler la capacité de l’UPS en fonction de la charge du site. Cette modularité signifie d’une part que Telia pourra ajuster sa taille en fonction de la croissance de son activité, et d’autre part que les pannes pourront facilement être isolées, par exemple dans un but de maintenance, sans incidence sur les opérations associées à la charge informatique critique.

Intégré au portefeuille de solutions connectées ABB Ability™, l’UniGear Digital allie protection, contrôle, mesure et communication numérique dans le but de garantir la sécurité, la flexibilité et l’intelligence du réseau électrique. Il est ainsi capable de distribuer l’électricité de manière fiable et efficace. Pour ce faire, il intègre à un appareillage moyenne tension, des capteurs de courant et de tension (et non plus des TP et des TC) relié à un des relais de protection et de contrôle Relion® grâce à leur capacité de communication conformes à la norme IEC 61850.

Fondée sur des protocoles de communication ouverts permettant de configurer, de communiquer et de mesurer l’état de l’installation électrique, l’infrastructure d’alimentation critique ajoute au réseau une communication (IEC61850) avec des contrôles non hiérarchiques dans le but d’accélérer la résolution des problèmes et de réduire la latence, mais aussi d’optimiser l’efficacité énergétique.

Son développement ayant été axé sur la norme ouverte IEC 61850, il est possible de maximiser la flexibilité des équipements. Elle est ainsi mieux adaptée aux projets d’avenir et aux opérateurs tels que Telia, qui ne sont pas obligés d’utiliser d’anciens systèmes.

Juha Ekman, chef de projet Helsinki Data Center (HDC) chez Telia Finland, a déclaré : « En raison de l’importance stratégique du HDC pour Telia et nos clients internationaux, nous avons dû composer avec des exigences particulièrement strictes et veiller à la qualité des installations en maximisant la redondance, la sécurité et l’efficacité énergétique. Nous avons mis en place un système de notation de la qualité basé sur plusieurs critères pour l’ensemble du projet, afin de ne sélectionner que les meilleurs produits pouvant être livrés dans les délais très brefs stipulés.

Les exigences de qualité étaient si élevées que seuls les meilleurs fournisseurs ont pu franchir le processus d’appel d’offres. ABB a su satisfaire notre cahier des charges technique jusqu’au moindre détail. »