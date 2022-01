Acronis présente les nouveautés de son programme partenaires

janvier 2022 par Marc Jacob

L’écosystème cloud d’Acronis a plus que doublé depuis 2018. 2021 aura été une année record dans l’histoire d’Acronis, avec plus de 750 000 entreprises utilisatrices de la solution Acronis Cyber Protect et une récente levée de fonds de 250 millions de dollars auprès de CVC Capital Partners VII et d’autres. Pour cette nouvelle édition annuelle du programme partenaires, Acronis a tenu compte des suggestions des partenaires désireux de gagner plus en déployant des solutions cloud spécifiquement adaptées aux besoins de protection et de marketing de leurs clients, tout en proposant un programme compétitif de migration vers Acronis aux intéressés.

Améliorations du programme partenaire Acronis

L’an dernier, le programme partenaires a été unifié pour inclure les fournisseurs de services et les revendeurs. Voici les ajouts prévus en 2022 :

• Attention portée aux fournisseurs de services et aux distributeurs cloud, absence de seuil de chiffre d’affaires pour les fournisseurs de services, critères simples à respecter et désignation d’un chargé de compte partenaire

• Planification conjointe, avec business plans accessibles sur le portail Partenaires, avantages financiers pour les partenaires Gold et Platinum, et efforts conjoints de vente et de marketing

• Programme de migration compétitif, avec assistance financière et professionnelle réservée aux partenaires prêts à migrer vers Acronis

• Programme #TeamUp, prévoyant des partenariats avec des équipes sportives et des avantages exclusifs

• Outils d’automatisation des ventes et du marketing avec contenus prêts à l’emploi pour les campagnes d’e-mailing et sur les réseaux sociaux via le programme Partenaires

• Labo de démo accessible à la demande par les partenaires, sous la forme d’un environnement cloud de labo virtuel avec des composants Acronis Cyber Cloud préinstallés, utilisable aux fins de formation et de démo

• Programme NFR, permettant aux partenaires d’obtenir des licences des logiciels Acronis pour leur usage interne

Acronis organise un événement de lancement de son programme Acronis #CyberFit Partner 2022 le 2 février 2022, afin de présenter son approche du partenariat et ses projets pour 2022 aux fournisseurs de services et distributeurs partenaires.