alter way signe un partenariat stratégique avec Scaleway pour un Cloud Public Souverain managé

mai 2021 par Marc Jacob

Pour répondre aux préoccupations croissantes liées à la sécurité des données et aux problèmes de confiance, alter way s’associe à Scaleway pour offrir à ses clients un Cloud Public Souverain adossé à son infogérance 24x7 certifiée ISO27001:2013.

L’offre Scaleway : un Cloud Ouvert et Souverain

Avec ce partenariat, alter way s’appuie sur l’offre de Cloud Public d’un partenaire français reconnu, filiale du groupe Iliad, et ayant développé sa propre technologie Cloud souveraine avec plus de 40 produits tels des solutions IaaS (infrastructure en tant que service), PaaS (plateforme en tant que service), ou encore des solutions réseau avancées : IP, Load Balancer, réseau privé, DNS…

Des offres cloud compatibles avec les standards : Scaleway est le seul acteur français en mesure de proposer une offre cloud public complète et multi cloud by design, intégrant aussi bien des instances virtuelles, répartiteurs de charge, bases de données managées, solutions de stockage compatible S3 ou encore des innovations telles que Kapsule Kubernetes.

Côté ressources, les utilisateurs peuvent profiter d’instances, de conteneurs Kubernetes, de GPU et/ou de serveurs Bare Metal.

Scaleway a pu ainsi développer une offre très riche dont le serveur le plus puissant du monde : UP-BM2-XL, équipé de 8 Intel Xeon Platinum 8280 pour un total de 224 coeurs et 448 threads.

Un hébergement souverain ultra-sécurisé et de confiance : Les questions de sécurité et de souveraineté des données et infrastructures sont au cœur des préoccupations des citoyens, dans un contexte de domination massive des acteurs américains et chinois sur le monde numérique. C’est pourquoi Scaleway conçoit, gère et opère ses propres datacenters localisés en France et répondant aux normes et certifications des réglementations françaises et européennes. Scaleway est engagé dans des processus de certification exigeants, correspondants aux plus hauts standards du marché. Plusieurs produits sont déjà qualifiés ISO 27001 et HDS, avec une démarche qui nous emmène vers des certifications ENISA, certifications européennes devant à terme se substituer au SecNumCloud français.

Le catalogue de services Cloud d’alter way

La mission d’alter way est non seulement de faire connaître les services Cloud à ses clients, mais également de les accompagner à définir quel Service Provider Cloud s’adapterait au mieux aux besoins de leurs projets.

Aujourd’hui, avec ce partenariat entre infogérance 24x7 et fournisseur de Cloud Public souverain, l’hébergement Cloud Scaleway infogéré par alter way permet de :

• Garantir un niveau de sécurité adapté à la criticité des architectures, et garantir l’intégrité, par la mise en place de différents dispositifs tels que les systèmes d’anti-intrusion, les dispositifs de chiffrement, etc.

• Fournir une garantie juridique sur la non-utilisation des données et leur non-accès par des tiers,

• Garantir la localisation des données,

• Garantir que l’ensemble de ces informations soient contractualisées et vérifiées.

L’offre souveraine de Cloud Public Scaleway étant complémentaire aux offres d’infogérance et d’hébergement en Cloud Privé souverain et managé d’alter way et permet d’envisager des architectures hybrides ou de PCA.

Offre de Cloud Public souveraine compétitive sur les technologies les plus demandées

Partenaire historique de Docker, première société française à avoir développé une offre d’hébergement mutualisée de conteneurs en 2016, alter way détient la double accréditation Kubernetes Cloud Service Provider (#KCSP) / Kubernetes Training Partner (#KTP) par la Cloud Native Computing Foundation (#CNCF).

Adossé à l’offre Kubernetes Kapsule de Scaleway, alter way vous accompagne sur les phases d’étude puis d’intégration de nos préconisations dans tout l’écosystème Kubernetes ainsi que sur le “RUN” industrialisé de ces plateformes : Monitoring, CI/CD, Gestion de Logs, Sécurité, infrastructure as code…

alter way et Scaleway s’engagent pour un Green Cloud Computing

Signataires de Planet Tech’Care, alter way et Scaleway reconnaissent l’impact environnemental du numérique et s’engagent, entre autres, à mesurer puis réduire l’empreinte environnementale de leurs produits et services numériques.

Les datacenters de Scaleway sont uniques au monde : ils utilisent 100% d’énergie non carbonée et 100% d’énergie renouvelable (2019). Le dernier datacenter DC5 utilise, quant à lui, un système de refroidissement adiabatique reposant sur l’évaporation d’eau (et non pas d’air conditionné) pour un fonctionnement radicalement plus efficace et beaucoup moins consommateur d’énergie.

De plus, Scaleway :

• S’engage à adopter un modèle d’affaire respectant le scénario d’augmentation de 2°C via l’accord de Paris sur le climat d’ici 2050

• Contrôle de la consommation d’énergie et d’eau avec un indice pondéré qui va bien au-delà du simple indicateur PUE (intègre l’utilisation et l’efficacité de l’eau dans l’équation)

• Partenaire de Loxy, une entreprise socialement responsable s’assure que 100% de ses composants matériels sont réutilisés et recyclés. De cette manière, Scaleway vise à prolonger le cycle de vie de ses équipements jusqu’à 10 ans grâce à la réutilisation et à la réparation.

• 100% de la consommation électrique de leurs data centers mondiaux est alimentée par l’éolien et l’hydroélectricité depuis 2017

• S’engage à respecter la directive européenne sur les déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE) afin d’améliorer leurs performances environnementales et de réduire les déchets.