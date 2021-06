TerraMaster offre une solution face au manque de disponibilité des disques durs et SSD

juin 2021 par Marc Jacob

TerraMaster, spécialiste des solutions de stockage innovantes, a une solution au problème croissant des prix élevés des disques durs et SSD et à leur manque de disponibilité. Les boitiers TerraMaster USB et Thunderbolt offrent un stockage instantané et sans tracas à des prix raisonnables, avec des capacités allant jusqu’à 768 To, et d’excellentes performances – et ils sont disponibles immédiatement en France. Ces produits comprennent les boitiers TerraMaster à cinq ou huit baies D5-300, D5 et D8 Thunderbolt 3, avec un tarif attractif profitant d’une réduction de 20 % pour les pays concernés durant l’Amazon Prime Day, du 23 au 26 juin.

Des solutions face aux problèmes de stockage

La demande récente pour des disques durs et SSD à hautes capacités a fait grimper les tarifs à des niveaux jamais vus précédemment et a rendu les disques à hautes capacités difficiles à trouver. En combinant des disques de petites capacités disponibles et abordables dans des boitiers compacts, TerraMaster offre un remplacement simple pour les besoins en stockage sans compromettre la compatibilité, la capacité ou les performances.

Par exemple, un disque dur de 16 To coûte environ neuf fois le prix d’un disque de 4 To, alors qu’il n’offre que quatre fois plus d’espace de stockage. Et même à ce prix, les disques de 16 To ne sont pas disponibles. La solution : un boitier de stockage TerraMaster à plusieurs baies plus cinq disques durs de 5 To pour un stockage total de 20 To qui coûtera moins qu’un disque de 16 To. De plus, en RAID 0, le boitier TerraMaster peut offrir de meilleures performances qu’un disque dur de 16 To.

Les utilisateurs peuvent opter pour un boitier TerraMaster en USB ou un boitier à haute performance en Thunderbolt 3, selon leurs besoins.

Boitiers USB à plusieurs baies

Par exemple, le TerraMaster D5-300 offre de l’espace pour cinq disques durs et se connecte directement aux ports USB de l’ordinateur. S’il n’y a pas assez de ports USB disponibles, un hub USB peut être utilisé – une capacité potentielle jusqu’à 100-200 To. La prise en charge RAID, dont le RAID 0, offre des options polyvalentes pour d’excellentes performances.

Boitiers Thunderbolt 3

Pour une vitesse encore plus élevée et une plus grande efficacité, les boitiers TerraMaster en Thunderbolt 3 peuvent contenir cinq ou huit disques, comprennent deux ports Thunderbolt 3 (40 Gbps) et un contrôleur RAID matériel pour une expérience parfaite à haute vitesse. De multiples boitiers peuvent être chainés pour une capacité de stockage impressionnante de 768 To. Les boitiers TerraMaster en Thunderbolt 3 comprennent les D5 Thunderbolt 3 et D8 Thunderbolt 3.