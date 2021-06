Colt connecte la France à la péninsule ibérique afin soutenir les entreprises à l’échelle locale et mondiale

juin 2021 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce l’extension de sa couverture à la péninsule ibérique, afin d’accélérer la transformation numérique des entreprises clientes dans la région grâce à des solutions haut débit agiles et à la demande. Cette expansion permet à Colt d’étendre son empreinte globale vers la péninsule, avec 600 km de fibre supplémentaire entre Madrid et Toulouse à travers les Pyrénées. Ce réseau relie directement Paris au Nord et Marseille à l’Est avec une nouvelle route vers la péninsule ibérique.

En reliant la capitale espagnole à la quatrième métropole de France, Colt renforce ainsi le repositionnement de la péninsule ibérique en tant que hub européen clé entre l’Amérique, l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Grâce aux multiples projets de câbles sous-marins de différentes entreprises, ce projet permettra à la péninsule de se positionner comme un point d’accès stratégique à l’ensemble de l’Europe.

Les services réseau font désormais partie des activités quotidiennes de pléthore d’entreprises. Diverses technologies assurent le fonctionnement de ces services, dont les câbles sous-marins qui relient les continents et les pays entre eux et qui transportent 99 % du trafic mondial. Ces dernières années, des réseaux de câbles sous-marins en provenance d’Amérique et d’Asie ont été ancrés dans différentes parties de l’Europe. La péninsule ibérique est devenue une enclave essentielle pour diversifier la connectivité afin d’éviter une saturation. De par sa position géographique stratégique, la péninsule permet aux Cable Landing Stations (CLS) d’être facilement connectées au reste de l’Europe, réduisant ainsi la latence.

Colt continue d’investir dans son réseau Colt IQ, densifiant ainsi son offre au niveau mondial, qui s’étend sur plus de 29 000 bâtiments du bureau et plus de 900 data centres. Cet investissement important dans la région permet à Colt d’être en mesure de fournir une connectivité à travers l’Europe avec des services réseau que les autres opérateurs ne possèdent pas et sans perturbation aux frontières. Cette expansion s’appuie sur la connectivité métropolitaine existante en Espagne et au Portugal et s’inscrit dans la stratégie globale de Colt visant à favoriser les hauts débits et la fibre. Cela implique des solutions de connectivité globales, agiles et à large bande passante, et qui permettront également à la région de mieux se connecter au reste du monde.

La péninsule ibérique est l’un des écosystèmes commerciaux les plus dynamiques d’Europe. L’expansion dans cette région fait partie de la stratégie de croissance plus large de Colt, visant à aider les clients à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord grâce à des solutions à la demande et à haut débit. En 2018, Colt a triplé sa présence en Espagne, ajoutant 22 nouvelles provinces à sa portée locale dans le pays.