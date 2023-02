Teradata nomme Richard Petley au poste d’EVP Go-To-Market International

février 2023 par Marc Jacob

Teradata annonce que Richard Petley a élargi ses fonctions et devient EVP International. À ce titre, il dirigera les équipes de vente des régions EMEA et APJ, couplées en une seule organisation internationale, afin de créer davantage de synergies Go-To-Market (GTM) à travers le monde. Avec Richard Petley aux commandes de ce nouveau modèle international, Teradata ambitionne d’accélérer sa croissance et de se doter de l’évolutivité nécessaire pour créer des communautés de clients plus vastes et plus engagées dans les régions EMEA et APJ.