Télétravail des agents de l’Etat - Lancement de la première plateforme intégrée et sécurisée plano.numerique.gouv.fr

mars 2020 par Marc Jacob

Wimi, éditeur de logiciel français et spécialiste des outils collaboratifs professionnels souverains, équipe déjà l’Assemblée Nationale, le Sénat, plusieurs ministères et services publics ainsi que le Service d’Information du Gouvernement (SIG). L’entreprise française a mis au point depuis 2010 des solutions souveraines, c’est à dire exclusivement développées, opérées et hébergées en France, par des acteurs français, dans le strict respect du règlement général de protection des données (RGPD) et opérant hors des reglementations extraterritoriales (ex. Cloud Act US) .

En pratique, les services de l’Etat pourront ouvrir sur Plano des espaces de travail pour chacun de leur projet nécessitant une collaboration d’équipe : de véritables « bureaux virtuels » sécurisés auxquels les membres de l’équipe accèderont simplement avec un identifiant et un mot de passe, sans installation préalable de logiciels – cf visuel homepage ci-dessus. Dès que les agents seront connectés à leur espace Plano, ils pourront accéder à l’intégralité de leurs bibliothèques de documents partagés avec les équipes projet, communiquer avec elles (visio, audio, messagerie) et organiser leur travail (agenda, gestion des tâches).

L’objectif est d’offrir aux agents un outil « tout-en-un », sécurisé afin d’éviter qu’ils utilisent une variété d’outils non-souverains et/ou non-référencés pour répondre à leurs besoins ponctuels – messageries instantanés, transferts de documents, visio etc. - au risque de créer des failles de sécurité majeures. Plano intègre toutes les fonctionnalités pour travailler en mode projet selon les meilleurs standards professionnels et dans les conditions imposées par le cahier des charges de la DINUM en matière de protection des données, de transparence, de réversibilité, de souveraineté et surtout de sécurité informatique. Un enjeu absolument majeur à l’heure où certaines organisations malveillantes profitent de la situation de crise pour accentuer les attaques et les tentatives d’intrusion.