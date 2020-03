Verizon Business élargit son portefeuille sécurité avec de nouvelles solutions pour affronter le cybercrime

mars 2020 par Marc Jacob

Verizon Business élargit son portefeuille sécurité avec de nouvelles solutions permettant aux entreprises de se protéger plus efficacement contre la cybercriminalité : Verizon Managed Detection and Response, Verizon Identity et Verizon Machine State Integrity. Verizon a en outre amélioré son offre Rapid Response Retainer, qui fournit aux entreprises des services de cyber-renseignement et de réponse aux incidents directement depuis le Verizon Threat Research Advisory Center (VTRAC).

Verizon Managed Detection and Response (MDR) est un nouveau service de sécurité administré qui met à profit l’analyse et la modélisation du comportement en vue d’aider les organisations à identifier rapidement les cybermenaces potentielles. Entièrement administrée, évolutive et basée sur le cloud computing, cette solution recouvre les principales fonctions de surveillance, de détection et de réponse à distance aux menaces de Verizon avec analyses multicouches intégrées et modélisation du comportement signée Securonix. Verizon MDR sera disponible dans le monde entier à partir d’avril 2020.

Verizon Identity (VID) et Verizon Machine State Integrity s’appuient toutes deux sur la blockchain, une première pour des solutions de sécurité Verizon. La nature décentralisée de la blockchain accroit la sécurité des entreprises sans que la solution n’offre un seul point faible à exploiter aux cybercriminels. Verizon ID permet aux utilisateurs de stocker leurs identifiants dans un « coffre-fort d’identité numérique » sécurisé sur leurs appareils mobiles, susceptible d’être consulté et validé facilement et en toute sécurité, éliminant potentiellement le besoin de mots de passe. Le rapport Data Breach Investigations montre que 29 % des brèches étudiées impliquent l’utilisation d’identifiants volés. La solution chiffre et distribue les données d’identité sur plusieurs serveurs en ligne de la blockchain, de sorte qu’aucune base de données centralisée ou de point d’entrée unique ne peut être mis à profit pour une tentative d’effraction. Intégrant également l’authentification multifactorielle et la biométrie pour une protection avancée de l’identité, la solution est entièrement conforme à toutes les principales réglementations et normes industrielles, notamment NIST SP 800-63-3, GDPR et FIDO2. Cette solution est disponible dans le monde entier.

La solution Machine State Integrity utilise quant à elle des données opérationnelles provenant d’environnements de machines décentralisés pour offrir des informations claires et exploitables concernant les problèmes potentiels de conformité et de sécurité. La sécurité des machines est un défi complexe — en cas de cyberattaque, un seul point d’entrée vulnérable suffit à entraîner une panne complète de l’infrastructure ; dans le cas où celle-ci serait un réseau électrique, une usine de production ou un environnement de ville intelligente, le résultat pourrait se révéler catastrophique. La solution sera disponible aux États-Unis à partir du deuxième trimestre 2020.

Pour terminer, la solution Rapid Response Retainer de Verizon met l’ensemble des compétences et de l’expérience de l’équipe VTRAC à la disposition des clients en seulement six heures à partir d’un rapport d’incident (en fonction des astreintes spécifiques), et peut désormais faire l’objet d’une personnalisation complète pour répondre exactement à leurs besoins. Les éléments fondamentaux du service — synthèses sur les menaces, ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, soutien sur place et liaison avec les services d’enquête — peuvent désormais être complétés par des options telles que la Verizon Network Detection and Response, le Dark Web Hunting, la protection des points d’extrémité Tanium et le réseau dorsal NetFlow de Verizon. Une nouvelle application mobile est également disponible, offrant un accès rapide tant aux rapports sur l’état des menaces qu’aux équipes d’intervention spécialisées.