Tanium nomme Steve Daheb au poste de Chief Marketing Officer

novembre 2021 par Marc Jacob

Tanium annonce la nomination de Steve Daheb au poste de Chief Marketing Officer (CMO). Spécialiste du secteur des technologies de l’information, Steve Daheb a contribué à la croissance d’entreprises de toutes tailles, privées et publiques, grâce à sa maîtrise des enjeux stratégiques, des problématiques de Go-To-Market, de réinvention des marques et de génération de demande.

Steve Daheb aura pour mission d’aligner l’organisation marketing sur les objectifs stratégiques de l’entreprise, et d’accompagner avec succès la croissance de Tanium sur le marché des grands comptes, tout en développant sa présence sur le marché des ETI à l’échelle globale. Son expérience en tant qu’acheteur lui a permis de s’adresser à de nombreux types de clientèle, des grands groupes privés aux ETI et PME d’une grande diversité de secteurs. Il maîtrise donc les multiples modes d’engagement des clients, de la vente directe ciblée aux stratégies de croissance à grande échelle.

Plus récemment, Steve Daheb a occupé le poste de CMO de la société californienne ON24, qu’il a accompagnée avec succès lors de son introduction en bourse en février 2021. Au cours de sa carrière, il a également officié comme CMO au sein d’autres entreprises technologiques telles que Citrix et Blue Coat Systems avant de devenir SVP d’Oracle Cloud Go-To-Market, poste qu’il a occupé durant cinq ans. Steve Daheb était alors chargé de stimuler la croissance mondiale d’Oracle Cloud, notamment des services Oracle Cloud Platform et Oracle Cloud Infrastructure. Ses responsabilités comprenaient l’ensemble de la stratégie ainsi que l’exécution du Go-To-Market afin de maximiser la croissance de l’activité cloud d’Oracle, qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars. Il a également dirigé Oracle Global Communications, où il était chargé de l’ensemble des produits, des secteurs et des communications d’entreprise.

Au cours de ses 30 ans de carrière, Steve Daheb a acquis une expérience précieuse dans le domaine des applications SaaS, des services de plateformes de cloud computing et des produits d’infrastructure de cloud computing. Il a, en particulier, lancé de nombreux produits, services et solutions de sécurité innovants, notamment les premiers dispositifs de cryptage, de sécurité des réseaux, de cybersécurité et de gestion des réseaux.

Steve Daheb est titulaire d’une licence de l’Université de Californie (Davis) et d’un doctorat en droit de la faculté de droit de l’Université de Santa Clara, avec une spécialisation dans le droit des technologies de pointe et la structuration de transactions.