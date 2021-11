GROUPE DFM renforce son équipe managériale

novembre 2021 par Marc Jacob

Depuis sa création, le Groupe DFM n’a jamais caché ses ambitions. Pour piloter cette croissance et atteindre les objectifs fixés, les trois co-fondateurs du groupe, Dan Djorno, Franck Makaci et Mikaël Guenni se sont entourés d’experts sur chacun des pôles à renforcer.

UNE DIRECTION COMMERCIALE COMPOSÉE DE DIVISIONS MÉTIER

Tout d’abord, la Direction Commerciale de l’entreprise évolue. Avec quatre activités et quatre équipes commerciales - informatique, télécom, sécurité électronique, impression et solutions documentaires -regroupant plus de 75 commerciaux répartis sur quatre sites (Créteil, Lille, Lyon et Toulon), il était primordial pour le Groupe DFM de se doter d’un manager commercial sur chacune des activités de l’entreprise.

Pour mener à bien la croissance de ses activités commerciales, le Groupe DFM a trouvé le bon équilibre entre nominations interne et externe pour positionner ses directeurs commerciaux.

Ainsi Jérémie KTORZA a été nommé Directeur Commercial France Division Infogérance et Réseaux. Arrivé en 2018 au sein du Groupe DFM en tant que manager sur le pôle Grands Comptes, il a pris le rôle de Chef des Ventes, six mois après, lorsque l’activité commerciale Infogérance et Réseaux sur l’Ile-de-France a été dissocié des autres métiers.

Rudy POARD, Directeur Commercial France Division Sécurité Electronique, manageait déjà depuis Janvier 2021 l’activité commerciale Sécurité Electronique sur l’Ile-de-France. Comme pour les autres divisions, il gère désormais l’ensemble des commerciaux Sécurité Electronique répartis sur les quatre agences commerciales de l’entreprise à travers la France.

Thierry CARLY, Directeur Commercial France Division Impression et Solutions Documentaires, est arrivé au sein du Groupe DFM en 2018 pour prendre la direction de l’agence DFM Nord à son ouverture. Il est entré dans l’aventure DFM après 26 années de collaboration chez Ricoh France.

La dernière nomination est externe avec l’intégration en Septembre 2021 d’Alain NGUYEN au poste de Directeur Commercial France Division Télécom, expert des télécoms depuis plus de 15 ans avec notamment des expériences passées chez SFR Business et l’opérateur BtoB Linkt.

EFFECTIF MULTIPLIÉ PAR 4 À LA DIRECTION MARKTING ET COMMUNICATION

Pour compléter ce quatuor commercial. Le Groupe DFM mise sur le renforcement de ses équipes Marketing et Communication afin d’accompagner le commerce par la mise en place d’actions ciblées sur ses quatre activités commerciales. Pour réussir cette mission, Dan Djorno, Franck Makaci et Mikaël Guenni, on fait appel à Erwan Mora. Avec une expérience de plus de 14 années dans les domaines de la communication et du marketing, Erwan Mora, notamment ancien collaborateur de Stanley Security, a pris le poste de Directeur Marketing et Communication il y a seulement quelques mois. Il manage désormais cinq services : communication, marketing produits, télémarketing, CRM et partenariats.

RÉORGANISER SES SERVICES POUR MIEUX SERVIR LA SATISFACTION DE SES CLIENTS

Cette réorganisation interne annonce les prémices d’autres changements pour le groupe qui souhaite continuer sa croissance avec l’annonce de nouvelles acquisitions dans les prochains mois. Pour le Groupe DFM, ces ajustements stratégiques n’ont qu’un seul mot d’ordre : la satisfaction de ses 8000 clients !