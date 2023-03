T-Systems est reconnu comme référence en sécurité et connectivité par AWS

mars 2023 par Marc Jacob

T-Systems a été reconnu comme un partenaire de référence par AWS dans deux domaines : la sécurité et la connectivité dans le cloud. D’une part, T-Systems a démontré sa capacité à répondre aux plus hautes exigences techniques dans la gestion des Identités et des Accès (IAM). D’autre part, T-Systems a également atteint les exigences techniques et de qualité pour la connexion d’infrastructures existantes au cloud AWS. En particulier, cette deuxième distinction reconnait le savoir-faire de T-Systems dans la connectivité de différentes localisations ou services de façon résiliente et efficace en matière de coûts.

T-Systems est « AWS Security Competency Partner »

Cela comprend la capacité à fournir aux clients d’AWS un niveau élevé d’expertise software et de conseil en gestion des Identités et des Accès en vue de les aider à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité dans le cloud. Cette distinction souligne l’engagement de T-Systems à fournir des services de protection des données répondant aux normes les plus élevées. Cette distinction « Gestion des Identités et des Accès » lui permet de fournir des services de conseil de haut niveau, conçus pour aider les entreprises de toute taille à adopter, développer et déployer la sécurité dans leurs environnements AWS. Le tout en augmentant leur sécurité.

Pour être distingué, les partenaires doivent posséder une expertise approfondie d’AWS et fournir des solutions transparentes. Le programme de compétences AWS a été créé afin d’aider les clients à identifier les partenaires AWS possédant une expertise approfondie du secteur.

T-Systems est « AWS Networking Competency Partner »

Les reseaux existants – infrastructures on-premise, appareils de télécommunication ou des appareils IoT – requièrent une connexion fiable et sécurisée au cloud. La distinction « AWS Networking Competency » certifie que T-Systems fournit ces solutions à des clients de bout-en-bout, ce qui la différencie en tant que Partenaire AWS. Cela commence dans le conseil aux clients à propos de leurs infrastructures actuelles et mène vers la conception d’un plan d’implémentation détaillé. T-Systems a des décennies d’expérience dans la connectivité et de l’expertise dans le domaine, lui permettant de proposer des services de gestion de connectivité fiable, sécurisée et à échelle.

Cette distinction en matière de sécurité fait de T-Systems un partenaire de premier plan en tant que fournisseur de services managés et partenaire Direct Connect, au même titre que pour sa compétence en matière de migration, la compétence SAP et le programme de partenariat. T-Systems prévoit de continuer à développer son offre de services grâce à sa relation solide avec AWS, en développant ses solutions managées de cloud - avec un engagement fort en matière de sécurité et de confidentialité des données.