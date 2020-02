Systancia obtient de nouveau le label « France Cybersecurity » en 2020 pour sa solution Systancia Gate

janvier 2020 par Marc Jacob

Le label “France Cybersecurity” vient récompenser la solution Systancia Gate, l’innovation zero-trust développée par Systancia qui répond aux enjeux de sécurité des accès externes au SI en éliminant les risques liés au VPN (Virtual Private Network).

Systancia Gate avait déjà obtenu la certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN), décernée par l’ANSSI, dans la catégorie « identification, authentification et contrôle des accès ».

Avec le label “France Cybersecurity”, Systancia garantit aux utilisateurs que sa solution est française et qu’elle possède des fonctionnalités claires et bien définies ainsi qu’un niveau de qualité attesté. La solution Systancia Gate est développée dans les Ingenuity Labs de Systancia basés en France. L’entreprise du Haut-Rhin, qui est également présente à Paris et en Bretagne, s’impose désormais comme le champion tricolore de la cybersécurité en France.

“Notre solution Systancia Gate, qui vient d’être labellisée à nouveau, permet notamment aux salariés en situation de télétravail d’accéder de manière efficace et sécurisée à leur environnement de travail, où qu’ils soient et qu’ils utilisent un matériel professionnel ou personnel. À un moment ou le télétravail n’a jamais été autant d’actualité - pour de multiples raisons : préoccupations environnementales, grèves des transports en commun - offrir une solution souple dans ses usages, sécurisée et labellisée répond parfaitement aux attentes des différentes organisations avec lesquelles nous collaborons”, explique Christophe Corne, fondateur et président du Directoire de Systancia.