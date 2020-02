Cecurity.com obtient le renouvellement du label France Cybersecurity pour son coffre-fort numérique chiffré CecurCrypt

janvier 2020 par Marc Jacob

Le label France Cyber Security :

Porté notamment par l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN), le label France Cybersecurity, est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services qui portent le label sont français et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité attesté par un jury indépendant.

CecurCrypt est référencé par France Cybersecurity dans les catégories « Sécurité des données, chiffrement » et « Gouvernance, traçabilité, audit ».

Coffre-fort numérique CecurCrypt

CecurCrypt est un logiciel de coffre-fort numérique avec chiffrement sous le contrôle exclusif de l’utilisateur. Il permet l’archivage électronique probant et la conservation sécurisée des données sensibles. Notamment disponible en mode SaaS, CecurCrypt de Cecurity.com est conforme avec les exigences de la CNIL en matière de service de coffre-fort numérique.